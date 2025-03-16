الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة في مناطق الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025م، اعتدال درجات الحرارة في مناطق الشمال الغربي، بينما تبقى مرتفعة على باقي مناطق البلاد.

وأظهرت النشرة الجوية للمركز، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن درجات الحرارة تسجل انخفاضاً ملحوظاً غدا الاثنين في مناطق الشمال الشرقي.

وفيما يلى تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في أغلب المناطق:

راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية على بعض المناطق، أما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين (19- 25)مْ.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، بينما تتكاثر غداً على مناطق أقصى الساحل الشرقي، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر ومناطق أقصى الساحل الشرقي مثيرة للأتربة والغبار، تتحول غداً إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على سهل بنغازي ومناطق الخليج.

أما درجات الحرارة القصوى تتراوح في أغلب المناطق بين (29- 36)مْ، وتسجل انخفاضاً ملحوظاً يوم الغد.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر فترة المساء اليوم ويوم الغد على (غات وماجاورها– أوباري) يتخللها خلايا رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساءً على الجفرة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين (30– 37)مْ، وتسجل انخفاضاً طفيفاً يوم الغد على بعض المناطق.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:-

السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين (34– 39)مْ.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

وتوقع المركز أيضا أن تنشط الرياح يوم الأربعاء على مناطق شمال ليبيا، وتسجل درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً نهاية الأسبوع على مناطق الجبل الأخضر.