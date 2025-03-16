أليو سيسيه: الدوري يزخر بالمواهب وسنبحث عن الأفضل

أليو سيسيه: اللاعبون المحليون هم الهدف الأول في خطتي

أكد المدرب السنغالي أليو سيسيه، في أول تصريحاته عقب توليه قيادة المنتخب الليبي لكرة القدم حتى عام 2027. أنه سيعتمد على اكتشاف المواهب المحلية لدعم المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الدوري الليبي يضم لاعبين قادرين على تحقيق الإضافة. وقال: “البطولة الليبية تزخر بالمواهب، وسنبحث عن الأفضل لدعم المنتخب. اللاعبون المحليون هم الهدف الأول في خطتي.”

أليو سيسيه: تنتظرنا مواجهتان صعبتان في تصفيات كأس العالم 2026

وأشار المدرب السنغالي إلى أن مهمته لن تكون سهلة، خاصة مع خوض منتخب “فرسان المتوسط” مواجهتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم 2026، خلال الشهر الجاري. حيث يستعد المنتخب لاستضافة نظيره الأنغولي في بنغازي يوم 20 مارس، قبل أن يواجه الكاميرون خارج الديار في 25 من الشهر نفسه. وتحتل ليبيا حاليًا المركز الثاني في مجموعتها برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الكاميرون المتصدر.

بدوره أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد المولى المغربي، أن اختيار سيسيه جاء بعد دراسة معمقة لسيرته الذاتية، حيث يتمتع بخبرة واسعة في تطوير الفرق والمنتخبات. وأضاف المغربي: “نثق في قدرات المدرب السنغالي، وسنوفر له كل الإمكانات اللازمة لإنجاح مهمته. نحن نعمل على تجهيز المنتخب للمباراتين المقبلتين بأفضل شكل ممكن.”

ورغم الآمال الكبيرة التي يعقدها الاتحاد والجماهير على المدرب الجديد، فإن المنتخب الليبي يواجه تحديات عديدة، أبرزها غيابه عن البطولات الكبرى منذ 12 عامًا، حيث كانت آخر مشاركة له في كأس الأمم الأفريقية عام 2012 بالغابون وغينيا الاستوائية. ورغم المحاولات السابقة للعودة إلى الساحة القارية، لم يتمكن المنتخب من تحقيق التأهل إلى النسخة المقبلة من البطولة التي ستقام في المغرب عام 2025.

وفي ظل هذه التحديات، يرى العديد من المراقبين أن سيسيه سيكون أمام اختبار صعب، لكنه قد يشكل بداية جديدة لمنتخب ليبيا، خاصة مع دعوته للاعتماد على اللاعبين المحليين وتطوير الأداء الجماعي. ويأمل الجمهور الليبي أن تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد يعيد للكرة الليبية بريقها المفقود.