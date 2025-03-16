أبوزريبة: إعداد قوائم ضبط بأسماء المهربين وتجار البشر

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وزير الداخلية يكشف عن إجراءات صارمة ضد المهربين والمتواطئين معهم

كشف وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأحد، عن إعداد قوائم ضبط بأسماء المهربين وتجار البشر، موجهاً بتكثيف الجهود الأمنية لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

إجراءات صارمة

وأضاف أبو زريبة، خلال اجتماع موسع عقده مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح الخفيفي، ورؤساء الفروع الأمنية في مركز إيواء قنفودة، أن مكافحة تهريب البشر أولوية قصوى لحماية الأمن القومي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين والمتواطئين معهم.

أبو زريبة: لا تهاون مع المهربين وتجار البشر.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة متابعة وضبط المتورطين في تسهيل عمليات التهريب، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

شبكات التهريب الدولية

وحول كيفية محاربة شبكات التهريب الدولية، فقد أكد أبو زريبة، على تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار لمكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قدمت دعمًا كبيرًا لجهاز مكافحة الهجرة، من خلال صيانة مراكز الإيواء وتوفير المعدات اللازمة لتعزيز الجهود الأمنية.

تحديات أمنية

وفي سياق متصل، استعرض الوزير التحديات التي تواجه رؤساء الفروع الأمنية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات وتعزيز القدرات الأمنية لمواجهة ظاهرة التهريب.

التحري والمتابعة

وفي ختام الاجتماع، أصدر أبو زريبة، توجيهاته بـتكثيف عمليات التحري والمتابعة الأمنية في المناطق الجنوبية، خاصة في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، لضمان حماية الأمن والاستقرار في البلاد، وأختتم حديثه قائلاً: “الأمن مسؤولية الجميع، وهيبة القانون فوق كل اعتبار”.