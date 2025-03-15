مفوضية الانتخابات تعلن إحصائيات التسجيل وتشارك بمنتدى انتخابي أفريقي

ليبيا تعزز شفافيتها الانتخابية عبر إحصائيات التسجيل والمشاركة الدولية

تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جهودها لتعزيز النزاهة الانتخابية في ليبيا، حيث أعلنت عن أحدث إحصائيات تسجيل الناخبين في 62 مجلسًا بلديًا، في خطوة تعكس الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المحلية.

وفقًا للبيانات المعلنة حتى 15 مارس 2025، بلغ إجمالي عدد المسجلين 386,839 ناخبًا، بينهم 275,974 رجلًا و110,865 امرأة، ما يعكس تزايد الاهتمام بالمشاركة الانتخابية، خاصة من قبل الفئات الشبابية والنسائية.

في سياق متصل، شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في المنتدى الأفريقي السنوي التاسع للإدارات الانتخابية، الذي انعقد في العاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس. ترأس الوفد الليبي السيد أبوبكر علي مردة، عضو مجلس المفوضية، حيث ناقش المنتدى قضية البطاقات الانتخابية الباطلة والمرفوضة، مؤكدًا أهمية ضمان احتساب كل صوت انتخابي بشكل عادل. تأتي هذه المشاركة ضمن جهود ليبيا لتعزيز تعاونها مع الهيئات الدولية والاستفادة من الخبرات الإقليمية في مجال الإدارة الانتخابية.

خدمات مخصصة للناخبين ذوي الإعاقة

حرصًا على دعم المشاركة الشاملة، أعلنت المفوضية عن خدمة مخصصة للناخبين ذوي الإعاقة، تتيح لهم إمكانية تحديد مركزهم الانتخابي وتصنيف إعاقتهم عبر الاتصال بالرقم 0945001441 أو إرسال رسالة نصية تحمل بياناتهم.

حملة توعية لتعزيز مشاركة النساء

في إطار تشجيع النساء على التسجيل والمشاركة الفعالة، نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية حملة توعوية في كلية التربية بجامعة طرابلس. شملت الحملة توزيع مطويات إرشادية حول آليات التسجيل، إلى جانب توفير معلومات دقيقة حول مراكز الانتخاب. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور المرأة في العملية الديمقراطية وتوسيع مشاركتها في المجالس البلدية.