«سرت» تنجح في حفر أول بئر تطويرية بحقل متخندوش

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم السبت، عن نجاحها في حفر أول بئر تطويرية أفقية بحقل متخندوش.

القدرة الإنتاجية للبئر الجديد

وحول القدرة الإنتاجية للبئر الجديد J5-H، أوضحت الشركة، أن الاختبارات الأولية أظهرت قدرة إنتاجية متميزة للبئر، إذ بلغ معدل التدفق، 5400 برميل يومياً وذلك باستخدام المضخة الكهربائية الغاطسة، بالإضافة إلى 6000 برميل يومياً على التدفق الطبيعي، مع ضغط رأس البئر 110 رطل لكل بوصة مربعة.

سرت للنفط والغاز.. 10 آلاف برميل يومياً

أرقام الإنتاج اليومي للبئر الجديد تساهم في تحقيق أهداف وخطط الشركة لزيادة الإنتاج بحقل متخندوش، فبعد إضافة الكميات الجديدة إلى الإنتاج الحالي للحقل سترتفع القدرة الإنتاجية إلى 10,000 برميل يومياً.

حفر البئر الجديد، كان مخطط له ضمن خطة الشركة الاستراتيجية لزيادة الإنتاج وتقييم الاحتياطيات النفطية لعام 2025، ويُعدُّ البئر خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق مستهدفاتها.

تنفيذ المشروع

تنفيذُ المشروع تم وفق دراسة جيوميكانيكية دقيقة استهدفت مكمن المامونيات بالتركيب الجيولوجي (J)، بحسب بيان الشركة.

وتابع: بعد تحليل صخور المكمن وتحديد المناطق التى تحتوى على تشققات طبيعية مفتوحة، تم تحديد مسار البئر ليخترق مسافة 700 قدم في مناطق ذات نفاذية عالية، لضمان تدفق أمثل للنفط الخام.

وفي ختام البيان أشادت الشركة، بدعم المؤسسة الوطنية للنفط، والتي حرصت على توفير التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع.

تجديد منظومة مياه التبريد بمعمل الغاز

ولم يكن هذا البئر هو الانجاز الوحيد لشركة سرت، فقد سبق وأن أعلنت عن انجاز مشروع تجديد منظومة مياه التبريد بمعمل الغاز الطبيعي لتعزيز كفاءة التشغيل وتقليل حرق الغاز.

وترجع أهمية هذا الإنجاز، إلى أنه يضمن جاهزية وحدة المعالجة الشمالية لاستقبال الغاز من الحقول، مما يمكن من معالجته وضخه إلى مصانع البتروكيماويات.