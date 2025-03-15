تصل لـ20 يوما.. الدبيبة يوجّه بمنح أطول عطلة دراسية في 2025

أخبار ليبيا 24

لمدة تصل إلى أكثر من 30 يوماً، وجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، صباح اليوم السبت، وزارة التربية والتعليم بمنح عطلة دراسية اعتبارًا من الأحد 16 رمضان 1446هـ، الموافق 16 مارس 2025م، وحتى انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

الدبيبة يثمن الإلتزام بالخطة الدراسية طيلة ما مضى من شهر رمضان

وبحسب بيان للدبيبة، فإن هذه الخطوة تأتي تقديراً لمجهود الأسرة التربوية والتعليمية بوزارة التربية والتعليم والطلبة في جميع المراحل التعليمية، وأولياء الأمور على التزامهم بالخطة الدراسية طيلة ما مضى من شهر رمضان، لافتاً إلى أن هذه الجهود توجت بانتهاء الامتحانات النصفية.

تعديل المواعيد

وكلف الدبيبة، وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المواعيد وفقًا لهذا التوجيه.

اختتام الامتحانات النصفية

يأتي هذا التوجيه في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الدبيبة بانتهاء الامتحانات النصفية للفصل الدّراسي الثاني لِسنوات النّقل للعام الدّراسي 2024 – 2025م بجميع المؤسّسات التّعليمية.

وكانت قد أعلنت عن بدء فعاليات أسبوع النٌشاط المدرسي، اعتباراً من الأحد الموافق 16 مارس 2025، بعد أن تمّ ترحِيله إلى الأسبوع الثالث من شهر رمضان، فيما قررت أن يكون الأسبوع الأخير من شهر رمضان عُطلة في جميع المؤسّسات التّعليمية، وتمتد العطلة حتى انقضاء عُطلة عيد الفطر المبارك.

أطول عطلة رسمية في 2025

وتعد هذه العطلة من أطول العطلات الرسمية في عام 2025، إذ تصل إلى أكثر من 20 يوماً متصلاً، بعد أن مقرر أن تكون العطلة الأسبوع الأخير من شهر رمضان فقط.