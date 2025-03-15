بن شرادة: حكومة الدبيبة تعرقل الانتخابات عبر نقص التمويل والتوعية

قصور حكومي يهدد العملية الانتخابية في ليبيا

في ظل التجاذبات السياسية التي تعيشها ليبيا، ألقى عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، باللوم على حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، متهمًا إياها بالتقصير في تمويل العملية الانتخابية، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على مستقبل الديمقراطية في البلاد.

وأشار بن شرادة، في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24”، إلى أن نقص الدعم المالي للحملات الانتخابية في المنطقة الغربية أدى إلى ضعف التوعية الانتخابية، ما تسبب في عزوف واضح عن التسجيل في القوائم الانتخابية. وضرب مثالًا بإحدى البلديات التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، لكن عدد المسجلين لم يتجاوز 5 آلاف شخص فقط، وهي نسبة متدنية تعكس عدم جاهزية المناخ الانتخابي.

وأكد أن غياب التمويل الحكومي لحملات التوعية والتسجيل قد يكون مقصودًا بهدف إضعاف الإقبال على الانتخابات، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام حكومة الدبيبة بإجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد.

ويرى مراقبون أن العراقيل المالية والإدارية التي تواجه العملية الانتخابية في المنطقة الغربية قد تؤثر سلبًا على نزاهة الانتخابات وشرعيتها، حيث يُعتبر توفير الدعم اللوجستي والمالي من أهم العوامل التي تضمن مشاركة واسعة للناخبين.

وشدد بن شرادة على أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي، في وقت يحتاج فيه الليبيون إلى استقرار سياسي يمهد لمرحلة جديدة تُنهي سنوات من الفوضى والانقسام.

ويُطرح تساؤل جوهري في ظل هذه المعطيات: هل يكون غياب التمويل مجرد تقصير إداري أم خطوة ممنهجة لعرقلة الانتخابات؟ سؤال ستكشفه تطورات الأيام القادمة، في ظل مطالبات متزايدة بضرورة توفير الدعم الكامل لضمان انتخابات حرة ونزيهة.