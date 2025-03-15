بعد الإعتداء عليهم.. عمال شركة الكهرباء الجميل يهددون بالتوقف عن العمل

أخبار ليبيا 24

أثارت واقعة تعرض موظفي قسم الصيانة بشركة الكهرباء للضرب والإهانة أثناء تأدية عملهم في مدينة الجميل عاصفة غضب داخل الشركة، فقد أصدر العاملون بالشركة العامة للكهرباء، إدارة توزيع الساحل الغربي، بدائرة توزيع الجميل، بياناً لإدانة تعرض زملائهم للإعتداء.

تصرف غير مقبول

وبحسب البيان، فقد أدان بشدة الاعتداء الذي تعرض له بعض الفنيين أثناء قيامهم بعملهم، واصفاً هذا التصرف بأنه غير المقبول يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق المواطن.

عمال شركة كهرباء الجميل يطالبون بالتحقيق ويهددون بالإضراب

وأكد البيان على أهمية احترام القانون وحماية الموظفين، أثناء أداء واجبهم، تجنباً لتعطيل سير العمل الذي يخدم الصالح العام، في إشارة إلى التهديد بالتوقف عن العمل.

سرعة التحقيق

وطالب العاملون، الجهات المختصة بسرعة التحقيق في الحادث، وضبط المعتدين وتوقيع العقوبة الرادعة بحقهم.

وفي ختام البيان، أعربوا عن دعمهم للموظفين في أداء مهامهم، والتعاون واحترام القوانين، لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

أعمال الصيانة في دائرة الجميل

وتجري دائرة توزيع الجميل، أعمال الصيانة في عدة مناطق في المدينة، ومنها استبدال اسلاك متهالكه بسلك مجدول على محول التريكي خط أبوطينه، كما نفذت تركيب سياج معدني حول الاكشاك والمحولات الأرضية داخل نطاق إدارة توزيع الساحل الغربي لحمايتها من العبث ودخول الحيوانات لها.

مشروع محطة جنوب طرابلس

وفي سياق متصل، بدأت الشركة العامة للكهرباء، صباح اليوم السبت، عملية صب خرسانة قاعدة التوربينة الثانية بمشروع محطة جنوب طرابلس. وتعول الشركة على هذا المشروع كثيرًا، بهدف إدخال 1320 ميجاوات على الشبكة الكهربائية لرفع القدرات الإنتاجية وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جميع المناطق.