الشيباني: المجلس الرئاسي يناور والدبيبة يتلون كالحرباء

في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، رصدته “أخبار ليبيا 24” وجّه جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للمجلس الرئاسي وحكومة عبد الحميد الدبيبة، المنتهية الولاية معتبرًا أنهما يقدمان مبادرات جوفاء لا تحمل أي مضمون حقيقي، بل تسعى فقط إلى كسب الوقت ومراوغة الشارع الليبي.

وقال الشيباني إن الدبيبة، الذي يواصل التشبث بالسلطة، يتلون كالحرباء ويقفز على الحواجز السياسية، مستغلًا الوضع الراهن لتحقيق مكاسب شخصية، بينما يعاني المواطن الليبي من الضغوط الاقتصادية والمعيشية. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن وعي الشعب أصبح أكبر من أن تمر عليه مثل هذه المخططات، مؤكدًا أن إرادة الليبيين ستظل أقوى من أي محاولات للالتفاف على تطلعاتهم.

وعلى صعيد قضية الهجرة غير الشرعية، كشف الشيباني عن أن الدبيبة منع المهاجرين الأفارقة من العبور إلى أوروبا بموجب تفاهمات مالية مع الاتحاد الأوروبي بهدف ضمان بقائه في السلطة. وأضاف أن التصريحات التي أطلقها البعض حول إمكانية توطين المهاجرين في ليبيا، بعيدًا عن أي إجراءات قانونية وتنظيمية، تعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه التوجهات التي قد تخرج عن السيطرة في المستقبل.

واختتم الشيباني حديثه بالتأكيد على أن الشعب الليبي، رغم صبره الطويل على الظروف القاسية، لن يقبل بأي حال من الأحوال بالتفريط في سيادة بلاده، ولن يسمح بتمرير أي مشاريع تمس وحدة الوطن واستقراره.