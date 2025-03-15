الأعور: اجتماع مرتقب لحل أزمة تمويل الانتخابات المحلية وضمان استكمالها

أزمة تمويل الانتخابات المحلية في ليبيا محور اجتماع حاسم

تشهد الساحة السياسية الليبية تحركات مكثفة لمعالجة أزمة نقص التمويل المخصص للانتخابات البلدية، حيث أكد المهدي الأعور، نائب رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن اجتماعًا مرتقبًا سيجمع البرلمان والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومصرف ليبيا المركزي، بهدف مناقشة الحلول الممكنة لتوفير الدعم المالي اللازم لاستكمال الاستحقاق الانتخابي في البلديات.

وأوضح الأعور، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية تتطلب تمويلًا عاجلًا لضمان استمراريتها، مشيرًا إلى أن تأخير التمويل قد يؤدي إلى عرقلة العملية الانتخابية، ما يثير مخاوف بشأن استكمال الانتخابات في الوقت المحدد.

وأضاف أن المشهد المالي للانتخابات يزداد تعقيدًا بسبب خضوع 35 بلدية لإدارة وزارة الحكم المحلي في حكومة عبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي يخلق تحديات إضافية تتعلق بآلية توفير التمويل وضمان انسيابية العملية الانتخابية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

وشدد الأعور على ضرورة التوصل إلى حلول عملية وسريعة لتأمين الموارد المالية المطلوبة، مؤكدًا أن أي تأخير إضافي قد يؤثر سلبًا على مصداقية الانتخابات واستكمال المسار الديمقراطي في ليبيا. وأشار إلى أن البرلمان والمفوضية والمصرف المركزي يتحملون مسؤولية إيجاد آلية تضمن تمويل الانتخابات دون مزيد من العراقيل.

يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، حيث تُعد الانتخابات البلدية جزءًا من جهود تعزيز الاستقرار السياسي والإداري في ليبيا، وسط انقسامات داخلية وتحديات اقتصادية تعيق تنفيذ العديد من الاستحقاقات. ويعكس القلق المتزايد من تأخير التمويل حجم المخاطر التي قد تواجه العملية الانتخابية إذا لم يتم التوصل إلى حلول سريعة وفعالة.

في ظل هذه التطورات، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج الاجتماع المرتقب، ومدى قدرة الأطراف المعنية على تجاوز العقبات المالية والإدارية التي تهدد استكمال الانتخابات البلدية في ليبيا.