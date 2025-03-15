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الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم السبت الموافق 15 مارس 2025

15 مارس، 2025 2:57 م
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مركز الأرصاد الجوية
مركز الأرصاد الجوية

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، اليوم السبت الموافق 15 مارس 2025، أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة في أغلب مناطق البلاد مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة على سرت ومناطق الخليج والشمال الشرقي، وتسجل درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً غداً الأحد في مناطق الشمال الغربي.

وفيما يلى تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في جميع المناطق:

  • راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على سرت وما جاورها ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول  غداً إلى شمالية غربية فشمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح  بين (30- 37)مْ، وتسجل انخفاضاً ملحوظاً غداً الأحد.

  • الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول تدريجياً مساء الغد إلى شمالية غربية فشمالية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى في أغلب المناطق بين (33- 36)مْ، وتصل اليوم إلى (40)مْ في مناطق الخليج، وتسجل انخفاضاً ملحوظاً بدايةً من يوم الاثنين.

  • الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور سحب عالية، والرياح جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين (33– 37)مْ، وتصل اليوم في مناطق الجفرة إلى (39)مْ

  • الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:-

السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون شمالية شرقية على الكفرة،   ودرجات الحرارة القصوى تتراوح في أغلب المناطق بين (34– 38)مْ.

  • نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

كما توقع المركز، أن تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشمال خلال الأيام القادمة.

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15 مارس، 2025 2:57 م
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