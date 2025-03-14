مقتل عبدالرؤوف خلف الله مساعد «البيدجا» في عملية اغتيال بمدينة الزاوية

أخبار ليبيا 24

اغتال مسلحون مجهولون، مساء الخميس، عبدالرؤوف خلف الله مساعد عبد الرحمن البيدجا، والذي ارتبط اسمه بتهريب البشر والنفط، بمدينة الزاوية.

عملية اغتيال

وبحسب مصادر، فقد أصيب عبدالرؤوف خلف الله، برصاصة في رأسه أدت إلى وفاته على الفور، في عملية اغتيال وقعت بمدينة الزاوية.

جهة مجهولة

ووقعت الحادثة في ظروف غامضة، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن.

سلسلة من الاغتيالات

وتأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة من الاغتيالات التي تستهدف شخصيات بارزة مرتبطة بشبكات التهريب والنشاطات غير المشروعة.

عبد الرحمن البيدجا

يذكر أن عبد الرحمن ميلاد، المعروف بـ”البيدجا” كان ضابطاً في خفر السواحل الليبي قبل ترقيته إلى آمر “معسكر الأكاديمية البحرية”، وتم تصفيته فى عملية اغتيال بوابل من الرصاص على سيارته الخاصة، على يد مسلحين مجهولين في كمين نُصب له في منطقة الصياد، التي تقع على بعد حوالي 25 كيلومترا غرب طرابلس وقُرب قاعدة جنزور البحرية التي كان يتولى قيادتها.

وكان البيدجا من أبرز وأخطر المهربين في ليبيا، خاصةً في مدينة الزاوية، وورد اسمه في التقرير الصادر عن مجلس الأمن في يونيو 2018، بوصفه “زعيم أخطر عصابة تهريب بشر في ليبيا”.

وارتكب البيدجا العديد من الانتهاكات بحق المهاجرين وتورط في إغراق مراكبهم في عرض البحر فضلاً عن قيامه بعمليات تهريب النفط.