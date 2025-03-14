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كهربا يتألق مع الاتحاد بثنائية واحتفال مميز

النجم المصري يقود الاتحاد للفوز على النهضة برباعية نظيفة

14 مارس، 2025 8:14 م
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كهربا يتألق مع الاتحاد بثنائية واحتفال مميز
كهربا يتألق مع الاتحاد بثنائية واحتفال مميز

أخبار ليبيا 24

واصل اللاعب المصري محمود عبد المنعم “كهربا” تقديم عروضه المميزة مع نادي الاتحاد، بعدما قاد فريقه للفوز على النهضة برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز، مساء الأربعاء.

تألق لافت وثنائية حاسمة

دخل كهربا المباراة أساسياً، ونجح في تقديم أداء استثنائي، حيث سجل هدفين في مرمى النهضة، إضافة إلى صناعة هدف ثالث، ليؤكد تألقه المستمر منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الأهلي المصري.

بدأ اللاعب المصري بصناعة الهدف الثاني لنادي الاتحاد بتمريرة حاسمة إلى زميله المغربي نوفل الزرهوني، قبل أن يحرز بنفسه الهدفين الثالث والرابع بطريقة رائعة، ليصل بذلك إلى 5 أهداف في مشواره بالدوري الليبي، إلى جانب تمريرتين حاسمتين.

احتفالات مميزة وسجدة شكر

لم يكن أداء كهربا فقط هو اللافت في المباراة، بل جاءت احتفالاته أيضًا لتسرق الأضواء. عقب تسجيله الهدف الثالث، احتفل بأسلوب “الأسد”، وهي الطريقة التي سبق أن استخدمها عندما كان يلعب مع الأهلي المصري إلى جانب زميله السابق إمام عاشور، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجماهير.

كما لم ينس اللاعب المصري سجدة الشكر عقب إحرازه الهدف الرابع، في لقطة تعكس مدى فرحته واستعادته للثقة داخل الملعب، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مر بها قبل مغادرة الأهلي المصري.

تفاعل جماهيري ومصير كهربا مع الاتحاد

تفاعلت جماهير الاتحاد مع تألق كهربا، حيث هتفت باسمه طويلًا بعد المباراة، معبرة عن سعادتها بمستواه الفني المميز، وهو ما يعزز احتمالية تفعيل النادي لبند شراء عقده بشكل دائم.

يُذكر أن كهربا كان قد رحل عن الأهلي المصري على خلفية خلافات مع مدربه السويسري مارسيل كولر، بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي، ليجد في الدوري الليبي فرصة جديدة للتألق واستعادة مستواه.

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14 مارس، 2025 8:14 م
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