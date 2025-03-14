عطاف: الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًا جامعًا دون إقصاء

عطاف: لا حل للأزمة الليبية دون وقف التدخلات الأجنبية

جددت الجزائر، الخميس، على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف، موقفها الرافض للتدخلات الأجنبية في ليبيا، معتبرة أن إنهاء هذه التدخلات هو المدخل الأساسي لحل الأزمة الليبية وإعادة توحيد مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال لقاء عطاف مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حنا سيروا تيتيه، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأكد عطاف أن موقف الجزائر ثابت بشأن الملف الليبي، إذ ترى أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال مسار سياسي ليبي-ليبي، يضمن مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أو استثناء. كما شدد على ضرورة أن تركز أي تسوية سياسية على تعزيز الوحدة الوطنية، وحماية سلامة الأراضي الليبية، بما يضمن استقرار البلاد على المدى الطويل.

عطاف: الحل في ليبيا مسار ليبي شامل وموحد

وأوضح وزير الخارجية الجزائري أن بلاده ترى أن توحيد المؤسسات الليبية يمثل أولوية قصوى، لافتًا إلى أن الانقسام الحالي يعيق أي جهود حقيقية نحو الاستقرار. وأشار إلى أن استمرار التدخلات الخارجية يعمّق الأزمة ويؤجل أي حل شامل ومستدام.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث أكد عطاف استعداد بلاده لدعم بعثة الأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية عادلة. كما جدّد التزام الجزائر بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة اللازمة لتعزيز مسار المصالحة الوطنية، والمساهمة في تمهيد الطريق لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية شفافة ونزيهة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستمر فيه الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة الليبية، وسط انقسام داخلي وتحديات سياسية وأمنية معقدة. وتشدد الجزائر، من خلال مواقفها الدبلوماسية، على ضرورة احترام السيادة الليبية، وإفساح المجال أمام الليبيين لتقرير مصيرهم دون أي تدخلات خارجية، باعتبار ذلك الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم.