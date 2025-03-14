سليمان: ليبيا تطرح فرصًا استثمارية واعدة بشفافية وتنافسية

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، عقد المهندس مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية في مدينة هيوستن الأمريكية. وجاءت هذه اللقاءات على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة العالمي “CERAWeek”، الذي شهد حضور كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى شركات النفط والغاز العالمية.

وشملت الاجتماعات مناقشات مكثفة مع رؤساء شركات “شيل”، “شلمبرجير”، “إيني”، “توتال”، “هاليبرتون”، “آرك إنيرجي”، “سولر توربينز”، و”ريبسول”، إضافة إلى لقاءات مع وزير الطاقة التركي، ووزير الطاقة الأمريكي ضمن اجتماع الطاقة الإفريقي.

سليمان: نسعى لتوسيع الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة

وخلال هذه اللقاءات، استعرض المهندس مسعود سليمان رؤية المؤسسة الوطنية للنفط في فتح آفاق جديدة للاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة الليبي يمتلك إمكانيات هائلة تجعله وجهة جاذبة للشركات العالمية. وأكد سليمان أن المؤسسة تسعى إلى توسيع دائرة الشركاء الاستراتيجيين عبر طرح فرص استثمارية جديدة، في ظل التزامها بمعايير التعاقد الدولية والشفافية التامة.

وأضاف سليمان أن المؤسسة الوطنية للنفط طرحت 22 فرصة استثمارية ضمن جولة العطاء العام للاستكشاف، داعياً الشركات العالمية إلى المشاركة والاستفادة من هذه الفرص. وأوضح أن التعاقدات المستقبلية ستتم وفقاً لأفضل المعايير التنافسية، لضمان تحقيق مصالح جميع الأطراف وفق مبدأ الربح المشترك.

من جانبهم، أعرب مسؤولو الشركات العالمية عن اهتمامهم البالغ بالسوق الليبية، مشيرين إلى أن ليبيا تمتلك إمكانيات ضخمة تجعلها من أهم الوجهات الاستثمارية في قطاع الطاقة. وأكدت الشركات استعدادها للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، معربين عن تفاؤلهم بالإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق استقرار طويل الأمد في القطاع النفطي الليبي.

وفي ختام لقاءاته، أعرب المهندس مسعود سليمان عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به وفد المؤسسة الوطنية للنفط في هذا المؤتمر، مؤكداً أن المشاركة في فعاليات “CERAWeek” شكلت فرصة مثالية لتعزيز الشراكات الدولية، وفتح قنوات جديدة للتعاون في قطاع الطاقة.