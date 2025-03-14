المغربي لـ إنفانتينو: ليبيا تحتاج لدعم إداري لا مالي

المغربي يطرح رؤية جديدة لتطوير الكرة الليبية

في لقاء جمع بين رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد المولى المغربي، ونظيره في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في القاهرة، طرح المسؤول الليبي رؤية شاملة لتطوير الكرة الليبية، مؤكداً أن البلاد لا تعاني من نقص في الموارد المالية، بل تحتاج إلى دعم إداري وفني لإعادة بناء منظومتها الرياضية.

وأكد المغربي خلال الاجتماع أن الاتحاد الليبي يسعى إلى تطوير البنية التحتية، وتأهيل المدربين والحكام، وتحسين إدارة المسابقات المحلية، وهو ما يتطلب مساندة من الاتحاد الدولي. كما شدد على أهمية منح ليبيا تمثيلاً أكبر داخل اللجان العاملة في الاتحادين الدولي والأفريقي، بما يتيح لها دورًا أكثر فاعلية في صناعة القرار الكروي على المستويين القاري والدولي.

دعوة رسمية لإنفانتينو لزيارة ليبيا قريبًا

ومن جانبه، أبدى إنفانتينو ترحيبه بالمطالب الليبية، مؤكداً أن فيفا مستعد للمساعدة في وضع أسس جديدة للنهوض بالكرة الليبية. كما وافق على دعوة رسمية وجهها له المغربي لزيارة ليبيا خلال حدث كروي مهم لم يُكشف عنه بعد، في خطوة قد تعزز مكانة البلاد على الخارطة الرياضية الدولية.

وفي سياق آخر، كشف المغربي عن رغبة ليبيا في استضافة بطولة عالمية للمنتخبات العمرية، بالتوازي مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، لا سيما في مجال تطوير وتجديد الملاعب. وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة ستساهم في تعزيز ثقة الاتحاد الدولي في قدرة ليبيا على استضافة الأحداث الكبرى.

ومع اقتراب المنتخب الليبي من خوض مواجهات حاسمة أمام أنغولا والكاميرون ضمن تصفيات كأس العالم 2026، يأمل الشارع الرياضي أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى الكرة الليبية، بما ينعكس إيجابًا على أداء المنتخب الوطني على الساحة القارية والدولية.