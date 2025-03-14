“العمل” تطالب بتكثيف حملات التفتيش العمالية

أخبار ليبيا 24

دعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، مكاتبها في البلديات إلى تكثيف حملات التفتيش العمالية، على جميع جهات العمل الخاصة (التجارية والصناعية والخدمية).

القرار رقم (586) لسنة 2023

تهدف الحملات التأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية، وعلى رأسها القرار رقم (586) لسنة 2023، الذي يُنظم سوق العمل، بحسب وزارة العمل والتأهيل في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

نتائج الحملات السابقة

وأوضحت الوزارة، أن الحملات السابقة حققت نتائج إيجابية، منها:

الإسهام في تحسين نسب الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية.

انخفاض ملحوظ في مخالفات عقود العمل وأجور العمالة الوطنية.

سرعة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق صحيح القانون.

زيارات ميدانية مُفاجئة

وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ زيارات ميدانية مُفاجئة ومنتظمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلديات والأجهزة الأمنية والضبطية المختصة، والتأكد من التزام الجهات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، ومتابعة أوضاع العمالة الوافدة ومدى تطابقها مع التشريعات النافذة، والتأكد من تطبيق أحكام القانون بشأنها.

تقارير دورية مُفصلة تُوثق تفاصيل الحملات التفتيشية

وطالبت الوزارة، بإحالة تقارير دورية مُفصلة تُوثق تفاصيل الحملات التفتيشية، وأنواع المخالفات المكتشفة، والإجراءات المُتخذة، بما في ذلك الإحالات إلى الجهات المختصة، لتمكين الوزارة من تقييم الأداء وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية، وقياس أثر هذه الحملات على سوق العمل.

بيئة عمل لائقة

وناشدت الوزارة جميع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، بالتعاون الجاد لإنجاح الحملات التفتيشية وتنظيم سوق العمل وتوفير بيئة عمل لائقة ومستدامة في ليبيا.