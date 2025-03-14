العثور على جثة وافد في صبراتة.. ومخاوف من التصعيد ضد المهاجرين

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن صبراتة، القبض على المتهم بقتل وافد بالقرب من مساكن العمالة في المدينة، فيما لم توضح جنسية المجني عليه.

بداية الواقعة

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، بلاغاً حول وجود شخص وافد ملقى بالقرب من أحد مساكن العمالة الوافدة، إثر إصابته بعيار ناري على مستوى الرأس، ما أدى إلى وفاته.

على الفور باشرت الأجهزة الأمنية أعمال التحري، ونجحت في ضبط القاتل ومن كان برفقته، إضافة إلى سلاح الجريمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

الفتن والمعلومات المضللة

وعلى الرغم من عدم ذكر بيانات القاتل، إلا أن الصور المرفقة تظهر صغر سن المتهمين، بالإضافة إلى أن البيان أهاب بالجميع، وخاصة أولياء الأمور، بضرورة متابعة أبنائهم وتوعيتهم، وعدم الانجرار وراء الفتن والمعلومات المضللة التي قد تدفع إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، في إشارة إلى انتشار خطاب الكراهية ضد المهاجرين.

البعثة الأممية تحذر من خطاب الكراهية ضد المهاجرين

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، قد أصدرت بياناً حول خطاب الكراهية المنتشر في الشارع الليبي.

وأعربت البعثة، عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة التي تؤجج التوتر في ليبيا وتحرض على خطاب الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين، محذرة من أن المعلومات المضللة لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وحالة العداء.

تداول المعلومات المضللة

ودعت البعثة، كل المعنيين إلى الامتناع عن تداول المعلومات المضللة، وضمان أن يكون الخطاب العام قائمًا على الحقائق، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.