الطرابلسي: ترحيل 52 ألف مهاجر غير شرعي خلال عاميين

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الداخلية في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عماد الطرابلسي، عن ترحيل 52 ألف مهاجر غير شرعي خلال عاميين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، والتحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

ترحيل 52 ألف مهاجر غير نظامي في عاميين

وأوضح الطرابلسي، أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية

وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، على أن ليبيا لن تكون موطناً للهجرة غير النظامية، نافياً الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين في ليبيا.

خط أحمر

وشدد الدبيبة، على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، مؤكداً رفض حكومته القاطع لأي تسوية من هذا النوع، في إشارة إلى المعلومات المسربة حول المخاوف من تمرير اتفاق يجري عقده في السر مع حكومته لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

أعباء مراقبة الحدود

وأشار الدبيبة، خلال الاجتماع، إلى جهود حكومته في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.

وأكد الدبيبة، أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعياً الشعب الليبي إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات المغرضة.

تأمين الحدود الجنوبية

وناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية.