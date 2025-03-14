الحويج: إنتاج ليبيا النفطي يستهدف 2 مليون برميل يوميًا

الحويج: أوبك+ تدعم الاقتصاد الليبي بزيادة الإنتاج

في سياق مساعي ليبيا لتعزيز إنتاجها النفطي، كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، محمد الحويج، عن تطلعات البلاد لرفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا خلال الفترة القادمة، وهو ما اعتبره خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وسط الأزمات المالية والتحديات الدولية التي تؤثر على السوق النفطية.

وأكد الحويج، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، أن توقعاته تشير إلى إمكانية انخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون 70 دولارًا في المستقبل القريب، مؤكدًا أن قرار منظمة أوبك+ بزيادة الإنتاج يعكس مؤشرات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الليبي، حيث يساهم في تعزيز العائدات وتحقيق الاستقرار المالي.

ميزانية موحدة واستثمارات نفطية.. حلول الحويج للأزمة الاقتصادية

وأشار الوزير إلى أن الحل الجذري للمشاكل الاقتصادية في ليبيا يكمن في تبني ميزانية موحدة تستوعب كافة النفقات الحكومية وتعزز الاستثمارات، لا سيما في قطاع النفط الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وأضاف أن تطوير البنية التحتية النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية سيسهمان في تحقيق الاستدامة المالية.

وفيما يخص السياسات النقدية، كشف الحويج عن توجه مصرف ليبيا المركزي لسحب بعض الإصدارات النقدية المتداولة في السوق، إلى جانب تخفيض عرض النقود بقيمة 46 مليار دينار، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب النقدي، وتقليل الضغوط التضخمية التي تؤثر على استقرار العملة المحلية.

الحويج: النمو الاقتصادي في ليبيا سيستمر رغم التحديات

كما أشار إلى أن هناك نقاشات جارية بشأن خفض ضريبة النقد الأجنبي، وهو الإجراء الذي قد يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، لكنه أوضح أن التوصل إلى اتفاق بشأن سعر صرف ثابت للدينار الليبي مقابل الدولار لا يزال قيد الدراسة، في ظل البحث عن آلية تحقق التوازن النقدي والاستقرار الاقتصادي.

وبالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، أكد الحويج أن التوقعات تشير إلى إمكانية الحفاظ على 80% من معدل النمو الطبيعي بحلول عام 2025، وهو مؤشر إيجابي يعكس قدرة الاقتصاد الليبي على الصمود والتكيف مع المتغيرات الدولية والمحلية.

يأتي ذلك في ظل جهود متواصلة لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية، وتحقيق تكامل بين السياسات المالية والنقدية، بما يضمن تعافي الاقتصاد الليبي وقدرته على مواجهة الأزمات الهيكلية التي طالما عرقلت مسيرة التنمية في البلاد.