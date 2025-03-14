الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة الموافق 24 مارس 2025، ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد، مع هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة على مناطق الشمال الغربي.

نشرة الأحوال الجوية

وأظهرت نشرة المركز، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، تراجع درجات الحرارة بدايةً من مساء الغد على مناطق الشمال الغربي.

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس بجميع المناطق:

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول بدايةً من مساء الغد إلى شمالية غربية مع تحسن في حالة الطقس، أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح بين (32- 38)مْ، وتتراجع يوم الأحد.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

السماء صافية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول غداً إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح في أغلب المناطق بين (26- 34)مْ.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور سحب عالية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة تتراوح بين (34– 39)مْ، وتسجل تراجعاً تدريجياً من مساء الغد.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح في أغلب المناطق بين (35– 38)مْ.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

وتوقع المركز أيضا أن تكون الأجواء معتدلة بدايةً من يوم الأحد على أغلب مناطق البلاد.