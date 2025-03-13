لسنوات النّقل.. انتهاء الاِمتحانات النّصفية للفصل الدّراسي الثاني

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، اليوم الخميس، انتهاء الاِمتحانات النّصفية للفصل الدّراسي الثاني لِسنوات النّقل للعام الدّراسي 2024 – 2025م بجميع المؤسّسات التّعليمية على كامِل التُّراب الليبي.

أسبوع النٌشاط المدرسي

وأشارت الوزارة، في بيان لها هبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إلى أنه من المقرر أن تبدأ الأسبوع المُقبل فعاليات أسبوع النٌشاط المدرسي، بعد أن تمّ ترحِيله إلى الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم.

الأسبوع الأخير من رمضان

وأضاف الوزارة، أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك سيكون عُطلة رسمية في جميع المؤسّسات التّعليمية، على أن تُستأنف الدّراسة عقب اِنقضاء عُطلة عيد الفطر المبارك.

اِمتحانات الشهادات العامّة

وأكد البيان، أن اِمتحانات الفترة الثانية للشهادات العامّة ستبدأ في السادس من أبريل القادم، وفقاً لقرار وزير التّربية والتّعليم رقم 984 بشأن تحديد مواعِيد الدّراسة والاِمتحانات للعام الدّراسي 2024 – 2025م.

اليوم العالمي للرّياضيات

وفى وقت سابق من اليوم، شهد وزير التّربية والتّعليم بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، “موسى المقريف”، اِحتفالية اليوم العالمي للرّياضيات تحت شِعار “الرياضيات لُغة الكون نُحلّل، نُفكّر، نُبدِع” التي نظّمتها مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي.

وَشهِدتْ الإحفالية حُضور رئيس مصلحة التّفتيش التّربوي “جمال العز”، ومدير مركز المعلومات والتّوثيق الدّكتور “خالد حميّر “، ومدير إدارة رياض الأطفال الدّكتور “علي عثمان”، ومراقبي التّربية والتّعليم ببلديتَي حي الأندلس وطرابلس المركز.

وتضمّنت الاِحتفالية التي أُقِيمتْ بمركز التّدريب وتطوير التّعليم اِفتتاح معرض الرّياضيات، حيث شمل رسومات ومشاركات التلاميذ والطلاب.

وَفي كلمة له خِلال الاِحتفالية أشاد وزير التّربية والتّعليم بِالجهود المبذولة في إحياء اليوم العالمي للرّياضيات، والتّعريف بأهمّية مادة الرّياضيات، وأكّد الوزير على دعمِ الوزارة للمسابقات العِلمية المحلية والدّولية لها من دور كبير وبارز في مشاركات طلابنا لمثلِ هذه المحافل.

ليبيا على ثلاث ميداليات

ومن جهته، قال رئيس مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي أن حُصول ليبيا على ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية وبرونزية يعكس اِهتمام الوزارة بطلابها نحو التميّز العِلمي، والدّفع بهم في المشاركات الدّولية.