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في أسبوع.. خفر السواحل الليبي يعيد 563 مهاجراً من عرض البحر إلى ليبيا

خفر السواحل الليبي.. سياسات الصد والاعتراض لقوارب المهاجرين

13 مارس، 2025 9:22 م
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خفر السواحل الليبي
خفر السواحل الليبي

أخبار ليبيا 24

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه تمّ اعتراض عدد 563 مهاجراً في عرض البحر المتوسط، وإعادتهم قسرياً إلى ليبيا، خلال الفترة من الـ2 حتى الـ8 من مارس الجاري.

خفر السواحل الليبي

وأوضحت المنظمة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن خفر السواحل الليبي التابع لداخلية الدبيبة مازال يواصل سياسات الصد والاعتراض لقوارب المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط، والإعادة القسرية إلى ليبيا.

وأشار البيان، إلى أن الإبقاء على المهاجرين في ليبيا  له مخاطر محتملة على سلامتهم وحياتهم جراء الإعادة القسرية لليبيا، مبينا أن خفر السواحل الليبي يواصل عمليات الإعادة القسرية رغم التنبيهات والمطالب الأممية والدولية بشأن التوقف عن هذه العمليات، وذلك بإعتبار ليبيا بلدًا غير أمن، وسلامة المهاجرين فيه معرضة للخطر.

أعداد المهاجرين

وذكرت المنظمة، أن إجمالي أعداد المهاجرين الذين أُعيدوا إلى ليبيا في العام 2025  ارتفع إلى 4,767 مهاجراً بينهم 208 أطفال و512 امرأة.

 

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13 مارس، 2025 9:22 م
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