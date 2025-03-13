صراع دوري أبطال أوروبا يشتعل.. ثمانية فرق تتأهل لربع النهائي

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، حيث تمكنت ثمانية فرق من حجز مقاعدها في هذا الدور بعد مواجهات مثيرة في ثمن النهائي. تأهلت فرق ريال مدريد، بروسيا دورتموند، أرسنال، وأستون فيلا، لتنضم إلى برشلونة، إنتر ميلان، بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، ما يعد بمواجهات قوية في قادم الأدوار.

من المنتظر أن تُقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 8 و9 أبريل المقبل، حيث تشهد ليلة 8 أبريل مواجهة قوية بين ريال مدريد وأرسنال على ملعب الإمارات، في حين يستضيف بايرن ميونخ نظيره إنتر ميلان في ملعب أليانز أرينا. وفي اليوم التالي، يواجه باريس سان جيرمان فريق أستون فيلا على ملعب بارك دي برانس، بينما يستضيف برشلونة نظيره بوروسيا دورتموند في ملعب مونتجويك.

أما مباريات الإياب، فستقام يومي 15 و16 أبريل، حيث يستقبل أستون فيلا ضيفه باريس سان جيرمان في فيلا بارك، بينما يحل برشلونة ضيفًا على بوروسيا دورتموند في سيجنال إيدونا بارك يوم 15 أبريل. وفي اليوم التالي، يتجدد الصراع بين ريال مدريد وأرسنال على ملعب سانتياجو برنابيو، في حين يواجه إنتر ميلان نظيره بايرن ميونخ في سان سيرو، في لقاء يتوقع أن يكون حاسمًا وقويًا.

مع اقتراب ربع النهائي، تزداد التوقعات حول هوية الفرق التي ستواصل طريقها نحو اللقب، خاصة أن الأندية المتأهلة تمتلك تاريخًا حافلًا في البطولة، باستثناء أستون فيلا الذي يسعى لصناعة مفاجأة في هذا الموسم. ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، يطمح لإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بينما يأمل أرسنال في مواصلة مشواره الناجح بعد عودته القوية للمنافسة الأوروبية.

برشلونة، بدوره، يسعى لاستعادة هيبته القارية، في حين يراهن بوروسيا دورتموند على عنصر المفاجأة. أما باريس سان جيرمان، الذي لا يزال يبحث عن لقبه الأول في دوري الأبطال، فيأمل أن يكون هذا الموسم فرصة جديدة لتحقيق الحلم الأوروبي.

حسابات معقدة وتوقعات مفتوحة

مع هذه المواجهات المرتقبة، لا تزال كل الاحتمالات واردة في صراع البطولة، حيث ستلعب الخبرة، الجاهزية البدنية، والتكتيك دورًا رئيسيًا في تحديد الفرق التي ستعبر إلى نصف النهائي. جماهير كرة القدم على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل، قد تشهد مفاجآت غير متوقعة، وتعزز من إثارة النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا.