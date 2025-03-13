دراسة بحثية: الجراد الصحراوي يهدد الأمن الغذائي في الجنوب

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حذرت دراسة بحثية حديثة، من خطورة جائحة الجراد الصحراوي على الأمن الغذائي في المنطقة الجنوبية.

خسائر كبيرة

وأوضحت الدراسة، التى أعدها المركز الليبي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية، أن جائحة الجراد تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين في المناطق الجنوبية، مشيرة إلى أن المزارعين في المناطق الجنوبية يعانون أساسًا من نقص حاد في الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لمكافحة هذه الآفة.

تحديات جسيمة

وتابعت الدراسة، أن المزارع تواجه تحديات جسيمة بسبب انتشار الجراد الصحراوي، الذي أصبح يشكل تهديدًا خطيرًا للمحاصيل الزراعية والمراعي في هذه المناطق، مبينة أن المعدات المتوفرة مثل السيارات وخزانات الرش الصغيرة لا تكفي لمكافحة الأعداد الهائلة من الجراد التي تهاجم الأراضي الزراعية، ما يزيد من تعقيد الوضع.

جهود مكافحة الجراد

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية المختصة مثل مديرية أمن مرزق، جهاز الشرطة الزراعية، وقطاع الزراعة بالبلدية، لمكافحة الجراد والحد من انتشاره، إلا أن هذه الجهود بحاجة إلى تعزيز عاجل، بحسب الدراسة.

توصيات الدراسة

وفي نهاية الدراسة، أوصت بضرورة توفير المعدات المتطورة والمبيدات الفعّالة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المحلية لمكافحة الجراد بشكل فعال، لضمان حماية المزارع وتحقيق الأمن الغذائي في المناطق الجنوبية.

مرحلة التكاثر

وكان الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الجنوبية، محمد التارقي، قال إن نتائج المتابعة والرصد، بينت أن الجراد دخل مرحلة التكاثر في جميع المواقع التي انتشر فيها.

وأكّد التارقي، على ضرورة مضاعفة جهود الفرق باستخدام إمكانيات أكبر، نظراً لأن عملية مكافحة الجراد تعد من التحديات الكبيرة بسبب نقص المعدات والتجهيزات، مشيرا إلى أن الفرق الفنية المتوفرة بحاجة إلى مزيد من المعدات للتمكن من السيطرة على الجراد في جميع المواقع وفي نفس الوقت.

غرفة عمليات رئيسية لمكافحة الجراد الصحراوي

يشار إلى أنه قد تم افتتاح غرفة عمليات رئيسية لمكافحة الجراد الصحراوي في مدينة تراغن، حيث ستنطلق الفرق إلى مختلف المواقع التي يتم فيها مكافحة الجراد في البلديات بالمنطقة الجنوبية.

من جهة أخرى، خاطب وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية، أبوبكر أمصاف يونس، عمداء بلديات (سبها، أوباري، مرزق) بشأن تسليم الجرارات الزراعية وآليات ومعدات مكافحة الآفات ورش المبيدات إلى رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب، اللواء جمال العمامي، لاستخدامها في الخطة المعدة من قبل رئيس لجنة مكافحة الجراد الصحراوي، على أن تُعاد لاحقاً إلى أصحابه