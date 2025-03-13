ترحيل مئات المهاجرين غير شرعيين إلى بنغلاديش ومصر

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الخميس، ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من دولتي بنغلاديش ومصر عبر رحلات برية وجوية.

ترحيل طوعي

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع”فيسبوك”، أنه تم تيسير رحلات العودة الطواعية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IIOM Libya، وذلك في إطار الجهود المبذولة من جانب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، و المنظمة الدولية للهجرة في دعم جهود العودة الطواعية والترحيل للمهاجرين.

رحلات حوية وبرية

وأضاف الجهاز، أنه تم ترحيل المهاجرين غير النظاميين من بنغلاديش عبر رحلة جوية، فيما تم ترحيل المهاجرين غير النظاميين من مصر العربية عبر منفذ امساعد البري، لتخفيف من أعداد المهاجرين غير النظاميين المتواجدين في ليبيا ويرغبون في العودة إلى بلدانهم القادمين منها.

حالة اختقان

وتشهد ليبيا حالة من الاحتقان بسبب مخاوف من تمرير اتفاق قد يتم فى السر مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية لتوطين المهاجريين غير الشرعيين في ليبيا.

وفي السياق ذاته، أكد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، رفضه القاطع لمحاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مشيراً في بيان له إلى أن هذا يعتبر انتهاكاً للسيادة الوطنية ويشكل تهديداً ديموغرافياً للأمن القومي للبلاد.

وأشار إلى أن الأخبار المنتشرة حول نشاط بعض المنظمات الدولية في إطار ما يعرف ببرنامج الإدماج، الذي يهدف إلى توطين الآلاف من المهاجرين في ليبيا، تثير القلق في ظل صمت المؤسسات الحكومية.

قال المشري إن ليبيا تلتزم بالاتفاق المبرم مع المنظمة الدولية للهجرة في عام 2005، لكنها تحتفظ بحق مراجعة بنوده، مشددًا على أن أي لقاءات مع المنظمات الدولية ينبغي أن تتم من خلال حكومة موحدة وإستراتيجية وطنية شاملة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة تدفع بعض المهاجرين للدخول في أنشطة إجرامية، مما يزيد من المخاطر الأمنية والاجتماعية، مؤكدًا أن مسؤولية معالجة هذه القضية تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله وليس على ليبيا وحدها.

وعبّرت الساحة السياسة عن شكوكها في نوايا الدبيبة، الذي يسعى للحصول على الدعم الإقليمي والدولي لضمان استمراره في الحكم.

ترجع أسباب الأزمة إلى الاجتماع الذي عُقد يوم السبت الماضي بين وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة منتهية الولاية بدر الدين التومي ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا نيكوليتا جيوردانو، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة. وأكد التومي، وفقًا لبيان الوزارة، على أهمية الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في ظل التحديات الحالية التي تواجهها البلاد، خاصة في مجالات الهجرة. وأشار إلى أن هذا الملف حساس جدًا ويؤثر على العديد من القطاعات.

وأشار الوزير إلى أن تعزيز التعاون مع المنظمة قد يساعد في تخفيف مخاوف الرأي العام بشأن قضية الهجرة، ويعزز قدرة البلديات على التعامل مع مشاكل المهاجرين. في حين عرضت جيوردانو أنشطة المنظمة في ليبيا خلال الفترات السابقة، مشددة على أهمية تنسيق الجهود بين المنظمة والوزارة في برنامج تقديم الدعم المباشر للمهاجرين والنازحين بالتعاون مع البلديات.