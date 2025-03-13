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بعد سقوط سقفه على المصلين.. «الوطني للتنمية» يتكفل بإعادة بناء مسجد أوباري

حادث سقوط سقف مسجد أوباري على المصلين

13 مارس، 2025 11:57 ص
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مسجد أوباري
مسجد أوباري

أخبار ليبيا 24

بعد انهيار سقف مسجد على بن أبي طالب في مدينة أوباري على المصلين أثناء صلاة التراويح نتيجة شدة الرياح، مما أسفر عن إصابة 4 من المصلين، أعلن الجهاز الوطني للتنمية، عن تكفله بإعادة إنشاء مسجد علي بن أبي طالب في مدينة أوباري.

مسجد أوباري.. توجيهات الفريق ركن صدام خليفة حفتر

وأوضح الجهاز، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن إعادة بناء المسجد تأتي تنفيذًا للتعليمات الصادرة من رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام خليفة، مؤكدأ أن المشروع سيُنفذ وفقًا لأعلى المعايير الصحية والحضارية.

العمل في إعادة بناء المسجد سيبدأ على الفور

وأكدت الإدارة التنفيذية للجهاز الوطني للتنمية، أن العمل في إعادة بناء المسجد سيبدأ على الفور، في خطوة تهدف إلى دعم المنطقة وتحسين ظروف الحياة فيها، خاصة أن بعض المناطق لم تشهد تطورًا ملحوظًا في مجال البنية التحتية بعد.

4 مصابين في حادث سقوط سقف المسجد على المصلين

وكان المكتب الإعلامي لمستشفى أوباري العام، أعلن عن استقباله لأربعة مصلين أصيبوا جراء سقوط سقف أحد المساجد بالمنطقة أثناء تأديتهم لصلاة التراويح.،  مشيراً إلى أن حادثة وقوع سقف المسجد جاءت بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة التي تعرضت لها المنطقة.

وأوضح المكتب أن الأطقم الطبية بالمستشفى قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، وقامت بإحالة بعض الحالات الحرجة إلى مركز سبها الطبي لتلقي العلاج اللازم .

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13 مارس، 2025 11:57 ص
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