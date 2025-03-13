القبض على شخص متلبس ببيع الترامادول في جالو

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، ضبط شخص متلبس ببيع أقراص الترامادول في منطقة جالو.

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بفرع الواحات، تمكنوا من ضبط مواطن ليبي الجنسية يُدعى “د. ع. س” أثناء قيامه ببيع أقراص مخدرة من نوع الترامادول في منطقة جالو.

وتعود بداية الواقعة، بناءً على معلومات موثوقة من مصدر تعامل مع الجهاز في قضايا سابقة، حيث تم تنفيذ كمين ناجح في حي الكنيسة بمنطقة البلاد.

ووفقاً للجهاز، فقد حاول المشتبه به الهرب بمجرد شعوره بوجود الكمين، إلا أن عناصر الجهاز تمكنت من السيطرة عليه بعد محاولته الفرار.

وأشار الجهاز، إلى أنه تم نقل المتهم إلى مقر الفرع حيث يجري حالياً استجوابه تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم حشيش بمدينة المرج

كما أعلن الجهاز، ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم حشيش بمدينة المرج.

وبحسب الجهاز، فقد تمكن عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع المرج من ضبط ثلاثة أشخاص، وهم المدعو “أ. ج”، والمدعو “ت. ج”، والمدعو “خ. ع”، من سكان مدينة المرج، وذلك بعد العثور بحوزتهم على قطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، حيث سيتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة.