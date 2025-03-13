الطرابلسي: الهجرة تهدد ليبيا أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا

الطرابلسي: الوضع غير مقبول والمهاجرون تجاوزوا 3 ملايين

أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، عماد الطرابلسي، أن ملف الهجرة غير الشرعية يمثل تحديًا خطيرًا يهدد الأمن القومي الليبي، ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مشددًا على ضرورة التعامل معه بحزم وجدية.

وأوضح الطرابلسي، أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا تجاوزت الثلاثة ملايين شخص، وهو وضع وصفه بغير المقبول على الإطلاق. وأشار إلى أن الهجرة غير الشرعية ليست مجرد قضية أمنية، بل تمتد تأثيراتها إلى مختلف جوانب الحياة، مشيرًا إلى أن ليبيا ليست دولة مقصد، بل دولة عبور، وهو ما يستوجب تحمّل الدول المستهدفة، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، مسؤولياتها تجاه هذا الملف.

الطرابلسي: مستعدون للتعاون مع الجيش لتأمين الحدود الجنوبية

وأضاف الطرابلسي أن الدولة الليبية لم تدّخر جهدًا في مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تواصل العمل بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لإيجاد حلول فعالة تحد من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية. وأكد أن الوزارة على استعداد تام للتعاون مع القوات المسلحة الليبية لضبط الحدود ومنع عمليات التسلل.

الطرابلسي: الهجرة غير الشرعية خطر على الأمن القومي منذ 2006

وفي سياق حديثه، استحضر الطرابلسي أحداث عام 2006، والتي شهدت مواجهات دامية بين المواطنين والمهاجرين، أسفرت عن سقوط ضحايا، مما يدل على خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها على النسيج الاجتماعي الليبي. وأكد أن هذا التحدي يتطلب تكاتفًا وطنيًا بين مختلف مكونات الشعب الليبي في الشرق والغرب والجنوب لمجابهته.

وحول الإجراءات المتخذة، كشف الطرابلسي أن السلطات الأمنية ستبدأ قريبًا في تنفيذ عمليات ترحيل واسعة للمهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الحكومة، مجلس النواب، الجيش، وكافة القطاعات المعنية. وأشار إلى أن هناك خطة أمنية متكاملة، تعتمد على ترتيبات واسعة النطاق، لمكافحة الظاهرة وضبط الأوضاع داخل البلاد.

الطرابلسي: ليبيا دولة عبور وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

كما أشار إلى نية الحكومة تنظيم أوضاع العمالة الوافدة عبر منح تصاريح إقامة قانونية لحوالي 400 ألف عامل، وفق ضوابط محددة تضمن استقرار سوق العمل وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى العمالة والأمن القومي. وفي المقابل، أكد أن أي شخص لا يمتلك أوراقًا قانونية سيتم ترحيله فورًا، نظرًا لما يشكله وجوده من تهديد مباشر لاستقرار الدولة.

وفي ختام تصريحاته، شدد الطرابلسي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للسلطات الليبية في هذا الملف، محذرًا من تداعيات استمرار الوضع الحالي، خاصة على الشارع الليبي، الذي قد يشهد ردود فعل غير متوقعة إذا استمر تدفق المهاجرين بهذه الوتيرة.