الزرقاء: التشاور مع الأمم المتحدة مشروط بعدم المساس بقوانين الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن المجلس يلتزم بموقفه الثابت بعدم الممانعة في التشاور مع البعثة الأممية ولجنتها الاستشارية، شريطة ألا يتعارض ذلك مع قوانين الانتخابات التي تم إقرارها سابقاً. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الزرقاء، والتي أشار فيها إلى أن مجلس النواب ينتظر مقترحات اللجنة الاستشارية لتقييم أي تعديلات قد تطرحها.

وأوضح الزرقاء في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن اللجنة الاستشارية ستقوم بعرض مقترحاتها على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك بهدف تذليل الخلافات القائمة حول قانوني الانتخابات. وأضاف أن أي تعديلات ستخضع لتقييم دقيق من قبل المجلس، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان مشاركة جميع الأطراف والقوى السياسية في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وأكد الزرقاء أن مبدأ المشاركة الشاملة هو شرط أساسي لأي تعديلات قد يتم التوصل إليها، قائلاً: “سنرى هل سيتيح مقترح اللجنة الاستشارية مشاركة جميع الأطراف في العملية الانتخابية، أم أنه سيعارض هذا المبدأ الأساسي الذي أكدت عليه القوانين الحالية”. وأضاف أنه في حال تعارضت المقترحات مع هذا المبدأ، فإنها ستقابل بالرفض من قبل البرلمان.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الدولية والمحلية الرامية إلى إيجاد حلول للخلافات السياسية في ليبيا، والتي تعيق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقد أكد الزرقاء أن مجلس النواب لن يتنازل عن المبادئ الأساسية التي تم إقرارها في القوانين الانتخابية، مشدداً على أن أي تعديلات يجب أن تحظى بموافقة جميع الأطراف المعنية.

الزرقاء: مقترحات اللجنة ستحدد موقف البرلمان من التعديلات المقترحة

من جهة أخرى، أشار الزرقاء إلى أن البرلمان سيكون مستعداً لتمرير أي مقترحات تتفق مع مبدأ المشاركة الشاملة، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا وتمكين الشعب الليبي من اختيار قيادته عبر صناديق الاقتراع.

وختاماً، أكد الزرقاء أن مجلس النواب لن يتردد في رفض أي مقترحات تتعارض مع المبادئ الأساسية للقوانين الانتخابية، داعياً جميع الأطراف إلى التعاون من أجل إيجاد حلول توافقية تضمن مشاركة الجميع في العملية السياسية