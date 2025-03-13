الأوجلي: نقاشات مكثفة حول تعديل قوانين الانتخابات

الأوجلي: تركيز النقاشات على أسس صياغة قوانين انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة

أكد عضو لجنة “6+6” عن مجلس الدولة، أحمد الأوجلي، أن الجلستين النقاشيتين اللتين عقدتهما اللجنة مع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري ركزتا بشكل كبير على الأسس والخلفيات التي اعتمدت عليها اللجنة في صياغة قانوني انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه، وقانون انتخاب رئيس الدولة، وذلك في منتصف عام 2023. وأشار الأوجلي إلى أن النقاشات تناولت أيضاً إمكانية تعديل بعض البنود الواردة في هذين القانونين، مع تسليط الضوء على المبررات والأصوات التي تطالب بهذه التعديلات.

وأوضح الأوجلي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن أعضاء لجنة “6+6” طرحوا تساؤلات حول دواعي تعديل تلك البنود، مشيراً إلى أن اللجنة استمعت إلى مطالب القوى السياسية المختلفة ودرست مبرراتها. وأكد أن التوافقات التي تم التوصل إليها تمثل أقصى ما يمكن تحقيقه في الإطار القانوني الحالي للاستحقاق الانتخابي، معرباً عن استعداد اللجنة للانخراط في أي صياغات فنية مطلوبة لتحقيق توافق واسع حول هذه القوانين.

الأوجلي: مساران لتعديل القوانين الطعن القضائي أو إصدار تشريع جديد

كما شدد الأوجلي على أن تعديل القوانين التي أقرها البرلمان منذ قرابة عام ونصف العام بات اليوم محصوراً بين مسارين رئيسيين: الأول يتمثل في الطعن أمام القضاء على دستورية هذه القوانين، والثاني يتمثل في قيام البرلمان بإصدار قانون جديد لإلغائها. وأوضح أن المسار الثاني يتطلب تفاهمات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفقاً لصلاحياتهما في وضع وصياغة القوانين الانتخابية، وذلك تبعاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية نهاية عام 2015.

وأشار الأوجلي إلى أن اللجنة تعمل بشكل حثيث لضمان تحقيق التوافق السياسي والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكداً أن أي تأخير في هذا الصدد قد يؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي في ليبيا. وأضاف أن اللجنة تدرك تماماً التحديات التي تواجهها، ولكنها تعمل بجد لتحقيق الاستقرار السياسي والانتقال الديمقراطي المنشود.

وفي ختام حديثه، أكد الأوجلي أن اللجنة ستواصل جهودها لضمان تحقيق التوافق الوطني حول القوانين الانتخابية، مشدداً على أهمية التعاون بين جميع الأطراف السياسية لتحقيق هذا الهدف. وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الشعب الليبي وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار