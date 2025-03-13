ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس  

أخبار ليبيا 24

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13 مارس 2025.

وتوقع المركز، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد، ويكون ملحوظ يوم الغد مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة على مناطق الشمال الغربي، بينما تسجل درجات الحرارة تراجع تدريجي من مساء السبت في مناطق الشمال الغربي.

وفيما يلي بيان بحالة الطقس المتوقعة:

راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول بدايةً من مساء السبت إلى شمالية غربية مع تحسن في حالة الطقس.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 28)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (28-32)مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد حيث تتراوح مابين (31- 37)مْ على أغلب المناطق ثم تتراجع بدايةً من مساء يوم السبت.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياً بعد ظهر اليوم إلى شمالية غربية ثم تتحول بدايةً من يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (27- 33)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32– 34)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق ثم تتراجع تدريجياً من مساء السبت.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (33– 36)مْ.