لقاء أبو الغيط وتيتيه.. تعزيز التعاون لحل الأزمة الليبية

أبو الغيط: الجامعة العربية مستمرة في دعم ليبيا

المجموعة الرباعية محور النقاش بين أبو الغيط وتيتيه

تيتيه تؤكد أهمية التعاون لاستئناف الحوار الليبي

الجامعة العربية والأمم المتحدة.. تنسيق لمستقبل ليبيا

أبو الغيط وتيتيه.. لقاء محوري يعيد صياغة مسار الحل في ليبيا

في ظل تعقيد المشهد السياسي الليبي، تتجدد المساعي الدبلوماسية لرسم خارطة طريق تُفضي إلى الاستقرار. لقاءٌ جديد جمع بين أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وحنا تيتيه، ممثلة السكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا، ليشكل محطة جديدة في مسار البحث عن حلول عملية تنهي دوامة الفوضى.

في هذا اللقاء الذي عُقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، أعاد الطرفان التأكيد على أهمية التعاون الدولي، لا سيما من خلال المجموعة الرباعية التي تضم جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي. فهل يمثل هذا اللقاء نقطة تحول حقيقية، أم أنه مجرد حلقة جديدة في مسلسل الجهود الدبلوماسية التي لم تُحقق حتى الآن اختراقًا جذريًا؟

أبو الغيط وتأكيد الالتزام العربي تجاه ليبيا

لطالما أكدت جامعة الدول العربية، عبر بياناتها واجتماعاتها، أن القضية الليبية تأتي في صدارة أولوياتها، وهو ما شدد عليه أبو الغيط في حديثه خلال اللقاء، حيث أكد أن الجامعة العربية لن تدخر جهدًا في دعم تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار.

هذا التصريح يعكس إدراكًا عربيًا بأن الأزمة الليبية لم تعد مجرد شأن داخلي، بل تحولت إلى ملف إقليمي شديد الحساسية، يفرض على دول الجوار والهيئات الدولية التكاتف من أجل كبح جماح الفوضى، وإيجاد آليات لحل النزاع بما يضمن وحدة ليبيا واستقلال قرارها السياسي.

المجموعة الرباعية.. هل تعود إلى الواجهة؟

أحد أبرز المحاور التي تطرق إليها اللقاء هو إعادة تفعيل المجموعة الرباعية، التي تشكلت في عام 2017، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة نتيجة تباين المواقف بين أعضائها وتغير الأولويات الدولية.

أبو الغيط يلتقي تيتيه لبحث تطورات ليبيا، مؤكدًا دعم الجامعة العربية للاستقرار، والتعاون مع الأمم المتحدة لتفعيل المجموعة الرباعية وتعزيز الحوار الليبي.

إحياء هذه المجموعة اليوم قد يمنح العملية السياسية الليبية زخمًا جديدًا، خصوصًا أن التنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة يُعد ركيزة أساسية في أي تحرك دولي لحل الأزمة. لكن نجاح هذه المبادرة مرهون بمدى تجاوب الأطراف الليبية المتناحرة، وقدرتها على تجاوز خلافاتها لصالح مشروع وطني جامع.

الأمم المتحدة والجامعة العربية.. تكامل أم تباين؟

منذ اندلاع الأزمة الليبية، لعبت الأمم المتحدة دورًا محوريًا عبر بعثاتها المتعاقبة، لكن نجاحها ظل محدودًا بسبب التدخلات الإقليمية والتناقضات الداخلية الليبية. ومع وصول حنا تيتيه إلى منصبها الجديد، يُطرح تساؤل مهم: هل تنجح في كسر حالة الجمود وإعادة الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات؟

تيتيه أعربت عن رغبتها في تعزيز التعاون مع الجامعة العربية، معتبرة أن الجهود المشتركة قد تسهم في تسريع وتيرة الحل. إلا أن العقبة الأساسية تظل في مدى استعداد الفرقاء الليبيين أنفسهم للانخراط في حوار جاد، بعيدًا عن المصالح الضيقة التي عطلت كل المسارات السابقة.

الرهانات السياسية والتحديات الميدانية

لا يمكن عزل التحركات الدبلوماسية عن الواقع الميداني، حيث لا تزال ليبيا ساحة صراع بين القوى المحلية والإقليمية، مما يجعل تحقيق الاستقرار أمرًا معقدًا.

الرهان الآن لا يقتصر على عقد اللقاءات والمبادرات، بل يتطلب إجراءات عملية على الأرض، مثل إنهاء الانقسام المؤسسي، وتوحيد الأجهزة الأمنية، وضمان توزيع عادل للثروات النفطية، وهي كلها ملفات شائكة تحتاج إلى توافق سياسي واسع.

هل نشهد اختراقًا حقيقيًا؟

رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت لقاء أبو الغيط وتيتيه، فإن السؤال الأهم هو: هل سيترجم هذا الاجتماع إلى خطوات فعلية على الأرض، أم أنه مجرد لقاء آخر يُضاف إلى سلسلة الاجتماعات السابقة؟

المتغيرات الدولية، والتطورات الداخلية في ليبيا، ستكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان هذا اللقاء سيمثل بداية مرحلة جديدة، أم مجرد جولة أخرى في مسار دبلوماسي طويل لم يصل بعد إلى بر الأمان.