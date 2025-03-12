أخبار محليةالأخبار

خلال صلاة التراويح.. 4 مصابين جراء سقوط سقف مسجد بأوباري

سقوط سقف المسجد نتيجة سوء الأحوال الجوية

12 مارس، 2025 4:54 م
0 0
سقوط سقف مسجد- مستشفى أوباري العام
سقوط سقف مسجد- مستشفى أوباري العام

أخبار ليبيا 24

  • 4 مصابين جراء سقوط سقف مسجد بأوباري
  • نقل أحد المصابين جراء سقوط سقف مسجد إلى مستشفى أوباري العام
  • سقوط سقف المسجد نتيجة سوء الأحوال الجوية والرياح القوية على منطقة أوباري

أعلن مستشفى أوباري العام، إصابة أربعة أشخاص بجروح بين المتوسطة والحرجة جراء سقوط سقف مسجد عليهم خلال أداء صلاة التراويح مساء أمس الثلاثاء.

قد تكون صورة ‏‏‏‏١٠‏ أشخاص‏، و‏إضاءة‏‏ و‏نص‏‏

  • سقوط سقف المسجد نتيجة سوء الأحوال الجوية والرياح القوية على منطقة أوباري

وجاء سقوط سقف المسجد نتيجة سوء الأحوال الجوية والرياح القوية على منطقة أوباري، حسب بيان المستشفى على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

قد تكون صورة ‏‏٦‏ أشخاص‏

  • نقل المصابين إلى مركز سبها الطبي

وقدمت الفرق الطبية في المستشفى الإسعافات الأولية اللازمة للحالات، ثم تحويلهم إلى مركز سبها الطبي لاستكمالهم تلقي العلاج، وفق البيان.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد الجوية حذر في تنبيه جوي من تعرض مناطق في الجنوب، ومنها أوباري، إلى تقلبات جوية بدءا من مساء الثلاثاء، تشمل سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بسحب رعدية.

الوسوم
12 مارس، 2025 4:54 م
0 0

المزيد من الأخبار

غابة حسين

بأمر من النائب العام.. وقف التعديات على غابة حسين

12 مارس، 2025 12:11 م
لحوم

النيابة العامة: تحريك دعوى جنائية ضد 20 متهما ببيع مواد غذائية فاسدة في بنغازي

12 مارس، 2025 11:31 ص
صلاح هويدي، مدير أمن بنغازي الكبرى

«أمن بنغازي» تُطلق عملية الحصر الأمني للوافدين

12 مارس، 2025 11:04 ص
الأرصاد- أمطار

الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجنوب الغربي والشمال الشرقي

12 مارس، 2025 10:49 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى