خلال صلاة التراويح.. 4 مصابين جراء سقوط سقف مسجد بأوباري

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4 مصابين جراء سقوط سقف مسجد بأوباري

نقل أحد المصابين جراء سقوط سقف مسجد إلى مستشفى أوباري العام

سقوط سقف المسجد نتيجة سوء الأحوال الجوية والرياح القوية على منطقة أوباري

أعلن مستشفى أوباري العام، إصابة أربعة أشخاص بجروح بين المتوسطة والحرجة جراء سقوط سقف مسجد عليهم خلال أداء صلاة التراويح مساء أمس الثلاثاء.

سقوط سقف المسجد نتيجة سوء الأحوال الجوية والرياح القوية على منطقة أوباري

وجاء سقوط سقف المسجد نتيجة سوء الأحوال الجوية والرياح القوية على منطقة أوباري، حسب بيان المستشفى على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نقل المصابين إلى مركز سبها الطبي

وقدمت الفرق الطبية في المستشفى الإسعافات الأولية اللازمة للحالات، ثم تحويلهم إلى مركز سبها الطبي لاستكمالهم تلقي العلاج، وفق البيان.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد الجوية حذر في تنبيه جوي من تعرض مناطق في الجنوب، ومنها أوباري، إلى تقلبات جوية بدءا من مساء الثلاثاء، تشمل سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بسحب رعدية.