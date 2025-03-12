- حقل المبروك للعمليات النفطية يستأنف الإنتاج
- بدأ عمليات التصدير إلى حقل الباهي في 11 مارس 2025
- مبروك: الالتزام المستمر بتطوير العمليات الإنتاجية وتعزيز استدامة بيئة العمل
أعلنت المؤسسة الوطنية، اليوم الأربعاء، استئناف الإنتاج في حقل المبروك بعد توقف 10 سنوات.
- استئناف الإنتاج في حقل المبروك بعد توقف 10 سنوات
وقالت المؤسسة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن شركة مبروك للعمليات النفطية استأنفت الإنتاج في حقل المبروك النفطي بعد توقف دام عشر سنوات أي منذ عام 2015، حيث استُؤنفت عمليات الإنتاج رسمياً في 9 مارس 2025 بمعدل 5000 برميل يومياً، مع خطة لرفع الإنتاج إلى 7000 برميل يومياً بنهاية الشهر الجاري.
- بدأ عمليات التصدير إلى حقل الباهي في 11 مارس 2025
كما بدأت عمليات التصدير إلى حقل الباهي في 11 مارس 2025، مع توقعات للوصول إلى 25000 برميل يومياً بحلول يوليو 2025.
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حقل المبروك: الالتزام المستمر بتطوير العمليات الإنتاجية وتعزيز استدامة بيئة العمل
وبهذه المناسبة يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير إلى إدارة شركة مبروك والعاملين فيها ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدين حرصهم على ضرورة الالتزام المستمر بتطوير العمليات الإنتاجية وتعزيز استدامة بيئة العمل.
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