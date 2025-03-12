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حقل المبروك للعمليات النفطية يستأنف الإنتاج

بدأ عمليات التصدير إلى حقل الباهي في 11 مارس 2025

مبروك: الالتزام المستمر بتطوير العمليات الإنتاجية وتعزيز استدامة بيئة العمل

أعلنت المؤسسة الوطنية، اليوم الأربعاء، استئناف الإنتاج في حقل المبروك بعد توقف 10 سنوات.

استئناف الإنتاج في حقل المبروك بعد توقف 10 سنوات

وقالت المؤسسة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن شركة مبروك للعمليات النفطية استأنفت الإنتاج في حقل المبروك النفطي بعد توقف دام عشر سنوات أي منذ عام 2015، حيث استُؤنفت عمليات الإنتاج رسمياً في 9 مارس 2025 بمعدل 5000 برميل يومياً، مع خطة لرفع الإنتاج إلى 7000 برميل يومياً بنهاية الشهر الجاري.

بدأ عمليات التصدير إلى حقل الباهي في 11 مارس 2025

كما بدأت عمليات التصدير إلى حقل الباهي في 11 مارس 2025، مع توقعات للوصول إلى 25000 برميل يومياً بحلول يوليو 2025.

حقل المبروك: الالتزام المستمر بتطوير العمليات الإنتاجية وتعزيز استدامة بيئة العمل

وبهذه المناسبة يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير إلى إدارة شركة مبروك والعاملين فيها ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدين حرصهم على ضرورة الالتزام المستمر بتطوير العمليات الإنتاجية وتعزيز استدامة بيئة العمل.

مسعود سليمان يؤكد استقرار إنتاج النفط ويشيد بتحسن الأوضاع الأمنية في البلاد

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، المهندس مسعود سليمان، خلال مشاركته في إحدى الندوات التي أقيمت على هامش جلسات مؤتمر أسبوع الطاقة العالمي “CERAWeek” المنعقد في هيوستن، أن عمليات إنتاج ليبيا من النفط مستمرة بشكل طبيعي ونجحت المؤسسة في زيادة الإنتاج الي 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام ، لافتاً إلى أن البلاد تنعم بحالة الاستقرار النسبي وتنعم بالأمان مقارنة بسنوات مضت.

وأشار المهندس مسعود في هذا الصدد إلى استئناف الكثير من شركات الطيران العالمية تسيير رحلاتها من وإلى ليبيا، يُعد مؤشراً إيجابياً على حالة الاستقرار التي تحققت في ليبيا، مما شجع هذه الشركات على العودة للعمل مع مطاراتها.

كما أوضح بأن الفرصة الآن سانحة للشركات العالمية للعودة والاستثمار في ليبيا، مؤكداً أن المؤسسة تحرص على احترام شركائها ولم تُسجل بين ليبيا وشركائها أي نزاع قانوني أو تحكيم وأنها تحرص على حلِّ الخلافات من خلال التفاوض المباشر وهو ما يعد دافعاً قوياً لتطوير الشراكات وتوسيع دائرة الاستثمار.

وكانت المشاركات الرئيسية في هذه الندوة لكبرى شركات كل من نيجيريا والصين والهند، أبدى رؤساؤها اهتمامهم ورغبتهم في خوض تجربة الاستثمار النفطي في ليبيا.