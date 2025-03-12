بأمر من النائب العام.. وقف التعديات على غابة حسين

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إدارة إنفاذ القانون توقف تعديات على غابة حسين

حملة تفتيشية ميدانية داخل غابة حسين بمنطقة ثمانين

رصد أشجار مقطوعة من مخالفين بهدف إنتاج الفحم وبيعه في الأسواق

أعلنت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تنفيذ حملة تفتيشية ميدانية داخل غابة حسين بمنطقة ثمانين، بإشراف مدير الإدارة، لواء عبدالحكيم الخيتوني، وذلك بناءً على أمر مكتب النائب العام.

رصد أشجار مقطوعة من مخالفين بهدف إنتاج الفحم وبيعه في الأسواق

وأضافت الإدارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الدورية رصدت أشجارًا مقطوعة من مخالفين، بهدف إنتاج الفحم وبيعه في الأسواق، في انتهاك للقانون.

غابة حسين.. اكتشاف عمليات تجريف وتسوية لأراضٍ داخل الغابة

كما تم اكتشاف عمليات تجريف وتسوية لأراضٍ داخل الغابة، نفذها بعض الأشخاص بغرض بيعها بشكل غير قانوني.

إيقاف جميع أشكال التعدي وحجز المعدات المستخدمة في هذه المخالفات

وعلى الفور، تم إيقاف جميع أشكال التعدي، وحجز المعدات المستخدمة في هذه المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأمين منفذ رأس اجدير البري لضبط المخالفات ومكافحة أنشطة التهريب

وفي سياق متصل، تواصل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في تعزيز جهودها الأمنية من خلال الدوريات المكثفة لتأمين منفذ رأس جدير البري. حيث تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفات ومكافحة أنشطة التهريب.

‎وقد أسفرت الدوريات الأمنية عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بتهريب مواد وسلع متنوعة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على المتورطين في هذه الأنشطة وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس جدير لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.