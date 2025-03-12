«الوطنية لحقوق الإنسان» تحذر من خطورة الدعوات التحريضية ضد المهاجرين

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المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا

«الوطنية لحقوق الإنسان» تحذر من مشروع توطين المهاجرين في ليبيا

الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من مشروع توطين المهاجرين في البلاد

المؤسسة تدعوا إلى عدم تصعيد العنف ضد الأجانب.

المؤسسة تحذر من عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية أو العنيفة

أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن رفضها القاطع لأي مشروع لتوطين المهاجرين.

تنظيم العمالة الوافدة عبر آليات قانونية وأمنية وعمالية منظمة

وأكدت المؤسسة، في بيان لها عبر صفتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، على ضرورة أن تتولى وزارة الداخلية معالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية، وتنظيم العمالة الوافدة عبر آليات قانونية وأمنية وعمالية منظمة.

حقوق الإنسان: التعامل مع ملف الهجرة يجب أن يتم من خلال الترحيل، العودة الطوعية

وشددت المؤسسة، على أن التعامل مع ملف الهجرة يجب أن يتم من خلال الترحيل، العودة الطوعية، والحصر، بعيدًا عن أي تحريض على الكراهية أو تأجيج الرأي العام ضد المهاجرين، محذرةً من المخاطر الأمنية والقانونية التي قد تترتب على تصاعد العنف ضد الأجانب.

المؤسسة الوطنية تحذر من عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية أو العنيفة

كما دعت المؤسسة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية أو العنيفة، محذرةً من خطورة ارتكاب أعمال عنف أو انتقام بحق المهاجرين، خاصة في ظل التصعيد الإعلامي على منصات التواصل وبعض وسائل الإعلام المحلية.