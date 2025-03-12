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النيابة العامة: تحريك دعوى جنائية ضد 20 متهما ببيع مواد غذائية فاسدة في بنغازي

وقائع بيع مواد غذائية ولحوم غير صالحة للاستهلاك

12 مارس، 2025 11:31 ص
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لحوم
لحوم

أخبار ليبيا 24

  • النيابة العامة: التحقيق في وقائع بيع مواد غذائية ولحوم غير صالحة للاستهلاك
  • النيابة العامة: ضبط 20 متهما في 13 محلاً لبيع المواد الغذائية واللحوم
  • تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين

أعلنت النيابة العامة، الثلاثاء، تحريك دعوى ضد 20 متهما ببيع مواد غذائية فاسدة، وقفل محالهم لبيع المواد الغذائية واللحوم.

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  • النيابة العامة: التحقيق في وقائع بيع مواد غذائية ولحوم غير صالحة للاستهلاك

وتعود بداية الواقعة عندما تولت نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، الإشراف على أعمال جهاز الحرس البلدي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وخبراء الإصحاح البيئي، لمتابعة وقائع بيع مواد غذائية ولحوم غير صالحة للاستهلاك، بحسب  مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك».

  • النيابة العامة: ضبط 20 متهما في 13 محلاً لبيع المواد الغذائية واللحوم

وأضاف البيان أن الدوريات ضبطت 20 متهما في 13 محلاً لبيع المواد الغذائية واللحوم مخالفين قواعد حماية المستهلك وضوابطها، بتعمّدهم بيع لحوم فاسدة، وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

  • تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين

فقرّرت النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة هؤلاء المتهمين، وقفل محال إدارة نشاطهم.

وفي وقت سابق، تولّت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، مهمة الإشراف على أعمال منسوبي جهاز الحرس البلدي؛ ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وخبراء الإصحاح البيئي عند انتقالهم إلى محال توزيع لحوم غير صالحة للاستهلاك في بلديات مدينة طرابلس.

  • تورط 16 محلا في بيع لحوم فاسدة في طرابلس 

وأسفر الانتقال عن تكشّف غياب الاشتراطات الصحية في ستة عشر محلاً لبيع اللحوم؛ وإثبات واقع تسويق مئات الكيلو جرامات من اللحوم الفاسدة؛ وثبوت مسؤولية أربعة عشر متهماً؛ وبذلك انتهت سلطة التحقيق إلى قفل محال ممارسة النشاط؛ ووجهت بمباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة المتهمين .

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12 مارس، 2025 11:31 ص
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