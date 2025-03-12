الكيلاني توجه بسرعة صرف منحة المهجرين

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الكيلانى تتابع إجراءات صرف منحة المهجرين

الكيلاني: تكثيف الجهود واستمرار العمل حتى خارج أوقات الدوام الرسمي

الكيلاني تشارك نزيلات دار البنات مأدبة إفطار وتكرّم الأخصائيين الاجتماعيين

تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، اليوم الأربعاء، مع الوكيل العام للوزارة، علي الناضوري، إجراءات صرف منحة المهجرين، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية بضرورة الإسراع في استكمالها.

الكيلاني: تكثيف الجهود واستمرار العمل حتى خارج أوقات الدوام الرسمي

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية سرعة الإنجاز، مشددة على تكثيف الجهود واستمرار العمل حتى خارج أوقات الدوام الرسمي لضمان استكمال صرف المنح في أقرب وقت ممكن، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها دون تأخير.

وزيرة الشؤون الاجتماعية تجتمع بوكيل عام الوزارة

وكُلف الناضوري، مؤخرا بمهام وكيل عام الوزارة، وأطلعت الكيلاني، على سير عمل الوزارة وأهم مشاريعها وخططها الاستراتيجية للعام 2025.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتنسيق لضمان تنفيذ برامج الوزارة بكفاءة وفق رؤية حكومة الوحدة منتهية الولاية.

الكيلاني تشارك نزيلات دار البنات مأدبة إفطار وتكرّم الأخصائيين الاجتماعيين

وكانت قد شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية، السيدة وفاء أبوبكر الكيلاني نزيلات دار البنات مأدبة إفطار، بحضور مديرة الدار وعدد من موظفات الوزارة، تأكيدا على دعم الوزارة للفتيات والنساء في مختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعزيز بيئة آمنة ومستقرة للنزيلات، مشيرة إلى أن المرأة، وخاصة الفتيات اللواتي يواجهن تحديات اجتماعية، يحتجن إلى دعم مستمر لتمكينهن من بناء مستقبل أفضل.

كما كرمت الوزيرة الأخصائيين الاجتماعيين بالدار، مثنية على جهودهم في تقديم الرعاية والإرشاد، وأكدت أن العمل الاجتماعي رسالة إنسانية سامية تتطلب التفاني والإخلاص.

واستمعت الوزيرة إلى بعض النزيلات، حيث ناقشت معهن التحديات التي تواجههن، مؤكدةً أن الوزارة ستواصل العمل على توفير الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل اللازم لدمجهن في المجتمع.

وفي ختام الزيارة، شددت الوزيرة على أن الوزارة لن تدخر جهدا في توفير ما يلزم لتحسين أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وضمان حياة كريمة للنزيلات، بما يسهم في تعزيز دور المرأة في المجتمع.