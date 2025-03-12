الصول: لا ثقة في حكومة الدبيبة ومخططات التوطين يجب أن تُحارب

الصول: شبكات ومنظمات كبرى تقف خلف ملف التوطين في ليبيا

مجلس النواب يرفض توطين المهاجرين ويصدر قوانين حازمة

التوطين يهدد سوق العمل ويزيد البطالة في ليبيا

دعوات للتظاهر رفضًا لمخططات التوطين وحماية الهوية الليبية

ليبيا بين مطرقة الهجرة وسندان التوطين: معركة الهوية والأمن القومي

ليبيا.. وطن يبحث عن ذاته

في قلب الصحراء الشاسعة، وعلى ضفاف البحر المتوسط، تقف ليبيا اليوم أمام معركة مصيرية تتجاوز السياسة والاقتصاد، لتضرب عمق الهوية الوطنية. ليست هذه المعركة وليدة اللحظة، بل هي امتداد لصراعات وتدخلات دولية جعلت من هذا البلد ساحةً للأطماع والمخططات. واليوم، يجد الليبيون أنفسهم أمام خطر جديد، خطر قد لا يأتي بالسلاح، لكنه قادر على تغيير ملامح الأرض ومن عليها: إنه ملف التوطين.

لطالما كانت ليبيا محطة رئيسية للهجرة غير القانونية، حيث يتدفق المهاجرون من دول جنوب الصحراء الكبرى، هربًا من الفقر والنزاعات، متخذين ليبيا نقطة عبور نحو أوروبا. لكن السنوات الأخيرة شهدت تحوّلًا خطيرًا، إذ لم يعد المهاجرون مجرد عابري سبيل، بل باتوا جزءًا من مخطط توطين منظم، تقف خلفه شبكات ومنظمات ودول كبرى.

هذه الحقيقة أكدها علي الصول بـ مجلس النواب، الذي كشف عن وجود مساعٍ ممنهجة لمنح المهاجرين موطئ قدم دائم في ليبيا، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للتركيبة السكانية والأمن القومي. فكيف تحولت ليبيا من بلد عبور إلى وجهة مستهدفة للتوطين؟

علي الصول يحذر من مخاطر التوطين في ليبيا، مؤكدًا أنه مدعوم من شبكات دولية ويهدد الأمن القومي، داعيًا إلى رفضه شعبيًا وتشريعيًا.

التوطين.. سلاح خفي لتغيير ديموغرافي مدروس

توطين المهاجرين في ليبيا ليس مجرد نتيجة طبيعية للهجرة غير القانونية، بل هو مخطط يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك. الصول أوضح في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، أن هناك منظمات دولية وأطراف سياسية تعمل على تحويل ليبيا إلى ملجأ دائم للمهاجرين، مستخدمة في ذلك ذريعة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.

لكن الحقيقة أشد قسوة، فالتوطين ليس سوى أداة ناعمة لإعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية، وإضعاف الهوية الليبية، وصولًا إلى زعزعة استقرار البلاد عبر تغيير موازين القوى الاقتصادية والاجتماعية. فمن خلال السيطرة على سوق العمل، سيتم إحلال العمالة المهاجرة محل الليبيين، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التوترات الاجتماعية.

حكومة الدبيبة واتفاقيات مشبوهة: من يخدم هذا المخطط؟

وسط هذا المشهد القاتم، تأتي حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، بمواقف متناقضة، تنفي نيتها التوطين، بينما تعقد اتفاقيات مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة. هذه الازدواجية تثير الشكوك، خاصة أن بعض التقارير تشير إلى وجود ضغوط أوروبية لإبقاء المهاجرين في ليبيا ومنعهم من العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

الصول يؤكد أن تصريحات الحكومة بشأن رفض التوطين لا يمكن الوثوق بها، فهي تأتي في وقت تشهد فيه ليبيا ضعفًا في السيادة الوطنية، وغيابًا لقرارات مستقلة تحفظ مصالح الشعب الليبي. فهل نحن أمام اتفاقيات خفية تضع ليبيا في دائرة النفوذ الدولي، وتحولها إلى حاجز بشري يمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا؟

مجلس النواب في المواجهة: تشريعات ترفض التوطين

في ظل هذه المخاطر، سارع مجلس النواب إلى اتخاذ موقف واضح، بإصدار قوانين ترفض دخول المهاجرين غير القانونيين، وتمنع منحهم أي شكل من أشكال الإقامة الدائمة. هذه القوانين تشكل خطوة أولى في المعركة، لكنها تحتاج إلى دعم شعبي وتنفيذ صارم من المؤسسات الأمنية والعسكرية.

فالملف ليس مجرد قضية قانونية، بل هو معركة وجودية تتطلب وعيًا مجتمعيًا، وإرادة سياسية حازمة. وإذا كان الصول قد دعا إلى مواجهة التوطين من الداخل، فإن الرهان الأكبر يبقى على قدرة المجتمع الليبي على التصدي لهذا المخطط، وإفشاله عبر الضغط الشعبي والسياسي.

الرهان على الوعي الشعبي: مظاهرات ضد التوطين

لا تُخاض الحروب بالسلاح فقط، فهناك معارك تحسمها إرادة الشعوب. ومن هنا، تأتي دعوة الصول إلى خروج الشعب الليبي في مظاهرات حاشدة، تعبر عن رفض واضح لهذا المخطط. فليبيا ليست مجرد أرض، بل هي هوية وحضارة وتاريخ، ومن حق الليبيين أن يدافعوا عن وجودهم.

التاريخ يخبرنا أن الشعوب التي تصمت على التغيير الديموغرافي تفقد هويتها ببطء، وأن الدول التي لا تحمي أمنها القومي تصبح رهينة للآخرين. فهل يدرك الليبيون حجم التحدي؟ وهل يتحول الرفض الشعبي إلى حركة ضغط تجبر الحكومة على التراجع؟

ليبيا.. وطن لا يتسع إلا لأبنائه

بين التدخلات الخارجية، والحسابات السياسية، والمخططات المشبوهة، تقف ليبيا أمام اختبار صعب، فإما أن تحمي هويتها وتصون أمنها، أو تستسلم لموجات التغيير القسري. لكن الأمل لا يزال قائمًا، ما دام هناك من يدرك حجم الخطر، ويؤمن بأن الوطن لا يتسع إلا لأبنائه.

ربما تكون المعركة طويلة، لكن الشعوب التي تدافع عن وجودها لا تُهزم أبدًا. فهل يكون الوعي الشعبي هو السلاح الذي يُفشل مخطط التوطين؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف لنا الإجابة…