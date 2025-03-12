الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجنوب الغربي والشمال الشرقي

أخبار ليبيا 24

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على مناطق متفرقة على بعض مناطق الجنوب الغربي.

خلايا رعدية مع رياح نشطة على هذه المناطق.

درجات الحرارة تسجل ارتفاع ملحوظ.

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض مناطق الجنوب الغربي وبعض مناطق الشمال الشرقي تصحبها خلايا رعدية، مع رياح نشطة على هذه المناطق، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ يوم الجمعة على أغلب مناطق البلاد.

تكاثر للسحب الرعدية هذا اليوم على بعض مناطق الجنوب الغربي ومناطق الخليج- سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على سرت، تتحول مساءً إلى غربية، وتتغير يوم الجمعة إلى جنوبية نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجنوب الغربي و مناطق الشمال الشرقي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 33)مْ، وتسجل تراجع بسيط يوم الغد وارتفاع ملحوظ يوم الجمعة.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على مراده واجدابيا والخليج وبعض مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية وأمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية احيانا تصل سرعتها إلى (50) كيلومتر/ساعة على مناطق الخليج وسهل بنغازى والجبل الأخضر مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية هذا اليوم، تتحول بعد ظهر يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على اغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30)مْ على أغلب المناطق, ومابين (33-35)مْ على مناطق الخليج، وتسجل تراجع يوم الغد على مناطق الخليج.

الجفرة- سبها-غـات-غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق هذا اليوم.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30– 35)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30– 34)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على جالو والسرير.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجع تدريجي بداية من يوم السبت على مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم الأحد أغلب مناطق ليبيا.