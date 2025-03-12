إعادة الكهرباء إلى سبها بعد سقوط أبراج الطاقة

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انقطاع خدمة الكهرباء عن مدينة سبها بسبب سقوط بعض أبراج الطاقة

إعادة الكهرباء لتلك المناطق بعد الاستعانة بمصادر طاقة بديلة

ربط الكوابل الكهربائية في مناطق تاكنس وقندولة وقصر ليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، إعادة التغذية الكهربائية لبعض المناطق في بلدية سبها التي انقطعت عنها خدمة الكهرباء بسبب سقوط بعض أبراج الطاقة.

انقطاع خدمة الكهرباء عن مدينة سبها بسبب سقوط بعض أبراج الطاقة

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن فقدان خدمة الكهرباء بتلك المناطق كان بسبب سقوط بعض أبراج الطاقة التي تأثرت من عواصف الرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

إعادة الكهرباء لتلك المناطق بعد الاستعانة بمصادر طاقة بديلة

وأشارت الشركة أن الفرق الفنية تمكنت من إعادة الكهرباء لتلك المناطق بعد الاستعانة بمصادر طاقة بديلة وأنها ستعمل على إزالة الأبراج المنهارة وتركيب أبراج جديدة بديلة لها لضمان إعادة الاستقرار للشبكة الكهربائية بالمنطقة.

ربط الكوابل الكهربائية في مناطق تاكنس وقندولة وقصر ليبيا

وفي سياق آخر، أعلنت الشركة العامة للكهرباء انتهاء الفرق الفنية من عملية ربط الكوابل الكهربائية في مناطق تاكنس وقندولة وقصر ليبيا وتركيب محولين كهربائيين بقدرة عشرين ميغا وات بمنطقة الجبل الأخضر وذلك تحت إشراف ومتابعة إدارة التوزيع والمشروعات بالمنطقة.

مشروع محطة تحويل 11/30 ك.ف الحاميه بمدينة المرج

كما أعلنت قرب الإنتهاء من الأعمال المدنية بمشروع محطة تحويل 11/30 ك.ف الحاميه بمدينة المرج تمهيدًا لأعمال التركيبات لمكونات المشروع والذي سيساهم في رفع كفاءة الشبكة وضمان استمراريتها بالكفاءة العالية في المدينة ، تحت تنفيذ الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا بإشراف ومتابعة إداره متابعه تنفيذ مشروعات توزيع سهل بنغازي .