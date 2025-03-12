«أمن بنغازي» تُطلق عملية الحصر الأمني للوافدين

أخبار ليبيا 24

أمن بنغازي: بدء عملية الحصر الأمني المعلوماتي للوافدين داخل نطاق مديرية أمن بنغازي

الحصر سيتم في نطاق مدن بنغازي وتوكرة و سلوق و قمينس والأبيار

استخراج بطاقة الحصر الأمني وتعبئة النماذج الخاصة لتحديد أماكن وأسباب تواجدهم

أعلنت مُديرية أمن بنغـازي الكُـبـرى، بدء عملية الحصر الأمني المعلوماتي للوافدين داخل نطاق اختصاصها، في مدن بنغازي، توكرة، سلوق، قمينس، والأبيار.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء صلاح هويدي، مدير أمن بنغازي الكبرى.

بنغازي.. إجراء مسح شامل لجميع الأنشطة التجارية والصناعية لتسجيل الوافدين

وأكدت المديرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه يتوجب على جميع القطاعات العامة والخاصة، أصحاب الأعمال، والعمالة الوافدة التوجه إلى مقر الصابري لاستخراج بطاقة الحصر الأمني وتعبئة النماذج الخاصة لتحديد أماكن وأسباب تواجدهم.

أمن بنغازي: مسح شامل لجميع الأنشطة التجارية والصناعية

ودعت المديرية، الجميع إلى الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة لضمان سير العملية بشكل سلس، حيث ستقوم المديرية بإجراء مسح شامل لجميع الأنشطة التجارية والصناعية، بما في ذلك الشركات، الورش، والمطاعم، وتسجيل العمالة الوافدة خلال أسبوع واحد فقط.

أمن بنغازي: تُنفَّذ حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية

وشددت المديرية، أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، ستُنفَّذ حملات أمنية بالتنسيق مع جهاز الهجرة غير الشرعية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز البحث الجنائي، وفرع مباحث الجوازات، بالإضافة إلى قسم النجدة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تخصيص رقم هاتف ورابط رسمي

كما تم تخصيص رقم هاتف ورابط رسمي لاستقبال البلاغات حول العمالة غير المسجلة، لضبطها بالتعاون مع الجهات المختصة ذات الاختصاص.