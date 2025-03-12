أليو سيسيه وتحدي إعادة أمجاد الكرة الليبية المفقودة

بداية جديدة بعد إنجازات السنغال.. أليو سيسيه أمام اختبار ليبيا

تصفيات كأس العالم 2026.. مواجهة مصيرية ضد أنغولا والكاميرون

الدوري الليبي تحت المجهر.. البحث عن المواهب المحلية

حاجز اللغة والتواصل.. عقبة إضافية أمام المدرب الجديد

أليو سيسيه.. رهان ليبيا على بطل أفريقيا في رحلة محفوفة بالتحديات

بينما تتجه أنظار الجماهير الليبية بشغف نحو مستقبل منتخبهم الوطني، يدخل المدرب السنغالي أليو سيسيه، تجربة جديدة بعد سنوات من الإنجازات مع أسود التيرنغا، ليقف الآن أمام تحدٍّ مختلف تمامًا، مع منتخب يبحث عن استعادة أمجاده الضائعة. فبعدما قاد السنغال إلى المجد القاري عام 2021، وإلى نهائيات كأس العالم مرتين، وجد سيسيه نفسه أمام اختبار معقد في ليبيا، حيث تنتظره مهام صعبة على المدى القصير وأخرى أكثر عمقًا على المدى المتوسط والطويل.

أولى المحطات الحاسمة لسيسيه ستكون في تصفيات كأس العالم 2026، حيث تنتظره مواجهتان ناريتان ضد أنغولا والكاميرون، وهما الفريقان اللذان يقفان عقبة في طريق ليبيا نحو الحلم المونديالي. إدراكه لحساسية هذه المواجهات جعله يضع المعسكر المقبل تحت المجهر، إذ سيكون فرصة لاختبار اللاعبين، تدوين النقائص، ووضع استراتيجيته الخاصة. المنتخب الليبي لكرة القدم يحتل المرتبة الثانية بفارق نقطة وحيدة عن الكاميرون، مما يعني أن الفوز بالمباراتين يمنحه صدارة المجموعة، ويجعله يقترب أكثر من حلم لم يتحقق من قبل: التأهل للمونديال.

أليو سيسيه يواجه تحديات صعبة مع المنتخب الليبي، بين تصفيات كأس العالم 2026، اختيار اللاعبين المحليين، وحاجز اللغة، في سعيه لإعادة أمجاد الكرة الليبية.

استراتيجية جديدة.. أعين على الدوري المحلي

لا يمكن لأي مدرب بناء منتخب قوي دون قاعدة محلية متينة، وسيسيه يدرك ذلك جيدًا. الدوري الليبي، الذي يضم 35 ناديًا، سيكون المنجم الذي ينقّب فيه عن المواهب، إذ إن معظم لاعبي المنتخب من المحليين. لكن هذه المهمة ليست سهلة، إذ يتطلب الأمر مراقبة دقيقة، اختيارًا حكيمًا، وتواجدًا مستمرًا في الملاعب الليبية، وهو تحدٍّ إضافي للمدرب السنغالي الذي يحتاج إلى فهم أعمق لنمط الكرة الليبية وظروفها.

المعنويات في الحضيض.. هل يستطيع سيسيه إعادة الروح؟

ليبيا لم تشارك في بطولة أمم أفريقيا منذ 2012، ولم تتأهل أبدًا إلى كأس العالم، مما انعكس على الحالة الذهنية للاعبين والجماهير. التحدي الأكبر أمام المدرب الجديد ليس فقط تكتيكيًا، بل نفسي أيضًا. كيف يعيد الروح لفريق فقد الأمل في المنافسات القارية؟ كيف يغرس في لاعبيه عقلية الانتصار؟ الإجابة تكمن في أسلوبه التحفيزي الذي كان أحد أسلحته القوية مع السنغال، حيث استطاع أن يبني فريقًا يؤمن بقدراته، ويحارب حتى آخر دقيقة.

حاجز اللغة.. تحدٍّ إضافي في طريق النجاح

رغم أن كرة القدم لغة عالمية، إلا أن التواصل يبقى مفتاح النجاح لأي فريق. سيسيه يتحدث الفرنسية، وهي لغة غير متداولة في ليبيا، مما قد يشكل عائقًا في نقل أفكاره للاعبين. الإنجليزية قد تكون الحل، لكن هل سيتقبّل اللاعبون ذلك بسهولة؟ أم أن هذا العائق سيؤثر على سرعة تنفيذ خططه؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة، لكن من المؤكد أن سيسيه بحاجة إلى جسر لغوي يجمعه بلاعبيه، سواء من خلال مترجم أو عبر تعلمه بعض العبارات العربية الأساسية.

الرهان الكبير.. ما الذي يمكن أن يحققه سيسيه؟

المنتخب الليبي في مرحلة انتقالية حرجة، والجماهير تترقب بحذر. البعض يرى أن قدوم مدرب بحجم سيسيه خطوة إيجابية، بينما يشكك آخرون في قدرة الرجل على التأقلم مع بيئة جديدة كليًا. لكن كرة القدم علمتنا أن المفاجآت واردة، وربما يكون سيسيه هو الرجل الذي يحمل الحلم الليبي إلى أرض الواقع، ليُكتب اسمه في سجلات التاريخ، لا كمدرب صنع المجد مع السنغال فقط، بل كمنقذ قاد ليبيا إلى إنجاز لم تحققه من قبل.

يبقى السؤال الأهم: هل ينجح سيسيه في كسر اللعنة الليبية، أم أن المهمة ستكون أكبر مما يستطيع حمله؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالكشف عن الإجابة.