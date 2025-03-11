وصول معدات إضافية لدعم حملة مكافحة الجراد في الجنوب

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الجراد الصحراوي.. تحديات تواجه الجنوب

شحنة جديدة من الأجهزة والمعدات والمبيدات تصل الجنوب

تنفيذ عمليات الرش والمكافحة الميدانية في المناطق المتضررة

لمكافحة الجراد الصحراوي، أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالحكومة الليبية، وصول معدات إضافية لدعم حملة مكافحة الجراد الصحراوي في الجنوب.

وصول شحنة من الأجهزة والمعدات والمبيدات الخاصة بالحملة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي

وبحسب الصفحة الرسمية للإدارة على موقع “فيسبوك”، وتنفيذًا لتعليمات الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، وفي إطار دعم جهود لجنة إعادة تنظيم الجنوب برئاسة اللواء جمال العمامي، وصلت اليوم شحنة من الأجهزة والمعدات والمبيدات الخاصة بالحملة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي إلى المنطقة الجنوبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية وجهاز الشرطة الزراعية .

تنفيذ عمليات الرش والمكافحة الميدانية في المناطق المتضررة

وتأتي هذه المعدات لتعزيز عمل الفرق المختصة التي تواصل تنفيذ عمليات الرش والمكافحة الميدانية في المناطق المتضررة، ضمن جهود حماية المحاصيل الزراعية وضمان الأمن الغذائي.

الجراد الصحراوي.. دعم جهود مكافحته في تهالا

وكانت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، قد أكدت أن فريق العمل المكلف من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الجنوبية يواصل تنفيذ مهامه في رش المبيدات بالأماكن المتضررة في منطقة تهالا.

وتأتي هذه الحملة تحت إشراف لجنة إعادة تنظيم الجنوب برئاسة اللواء جمال العمامي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية، حيث تعمل الفرق المختصة على تغطية المناطق المتأثرة لضمان الحد من انتشار الجراد وحماية المحاصيل الزراعية.

من جانبها، تؤكد الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالحكومة الليبية استمرارها في دعم هذه الجهود من خلال تأمين فرق العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة، في إطار مسؤولياتها الوطنية لحماية الأمن الغذائي والمساهمة في الاستقرار البيئي بالمنطقة الجنوبية.