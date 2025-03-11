هل تنجح لجنة «الشهوبي» في إنهاء معاناة العاملين بـ الشركات المتعثرة؟

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الشركات المتعثرة.. الاجتماع ناقش سُبل تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للعاملين

إحالة جزء من العاملين إلى صندوق الضمان الاجتماعي

إعادة توزيع العاملين الآخرين على قطاعات حكومية ومنشآت قادرة على استيعابهم.

لبحث آليات معالجة أوضاع الشركات المتعثرة، عقدت لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزير المواصلات بحكومة الدبيبة منتهية الولاية محمد سالم الشهوبي، اجتماعًا هامًا لبحث آليات معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وتقديم حلول عاجلة لضمان حقوق العاملين فيها.

الاجتماع ناقش سُبل تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للعاملين في هذه الشركات

شارك في الاجتماع وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا، إلى جانب أعضاء اللجنة ومديري الإدارات بوزارتي العمل والخدمة المدنية، وممثلي عن الإتحاد الوطني لعمّال ليبيا، حيث ناقش الحضور سُبل تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للعاملين في هذه الشركات.

الشركات المتعثرة: إحالة جزء من العاملين إلى صندوق الضمان الاجتماعي

كما تم خلال الاجتماع، طرح عدة مقترحات لمعالجة الأوضاع، منها:

– إحالة جزء من العاملين إلى صندوق الضمان الاجتماعي لضمان استمرارية حقوقهم المالية.

– إعادة توزيع العاملين الآخرين على قطاعات حكومية ومنشآت قادرة على استيعابهم.

استمرار جلسات التشاور مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الآليات دون تأخير

ومن جانبه، أكد وزير المواصلات، أن الاجتماع يهدف إلى حماية حقوق العمال، مشيرًا إلى أن جلسات التشاور ستستمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الآليات دون تأخير.

آلية نهائية خلال الأسبوع المقبل

من المقرر أن يتم التوصل إلى آلية نهائية خلال الأسبوع المقبل لتطبيق الحلول بشكل عادل ومنظم، وفقًا للضوابط القانونية والمعايير المهنية.

إنهاء معاناة العاملين بالشركات المتعثرة

من جهته، أشاد ممثل إتحاد عمال ليبيا بالجهود المبذولة، معربًا عن أمله في أن تُترجم هذه الاجتماعات إلى إجراءات ملموسة تُنهي معاناة العاملين.