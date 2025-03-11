مواجهات نارية الليلة في أوروبا وآسيا وإفريقيا

برشلونة يسعى لحسم التأهل أمام بنفيكا في الكامب نو

ليفربول يصطدم بباريس في معركة كروية ملتهبة

الزمالك والأهلي في صراع جديد على زعامة القاهرة

الهلال والأهلي السعودي في تحدٍ آسيوي صعب الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم، إلى مجموعة من المواجهات النارية ضمن البطولات الكبرى، حيث يستعد كبار الأندية الأوروبية، العربية والآسيوية لخوض اختبارات حاسمة قد ترسم ملامح المشهد الكروي في مختلف المسابقات. الليلة، ستكون الملاعب مشتعلة بمواجهات مرتقبة تحمل في طياتها الإثارة والتشويق، فبين صراع القمة في دوري أبطال أوروبا، وكلاسيكو القاهرة في الدوري المصري، والمنافسة الآسيوية المحتدمة، سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع وجبة كروية دسمة.

مواجهات أوروبية لا تقبل القسمة على اثنين

البداية من القارة العجوز، حيث تترقب الجماهير قمة بين برشلونة وبنفيكا في الساعة 7:45 مساءً، وهي مواجهة حاسمة بالنسبة للفريق الكتالوني الذي يسعى لحسم التأهل مبكرًا إلى الدور المقبل. المدير الفني، تشافي هيرنانديز، شدد على أهمية الفوز، مؤكدًا: “نريد إنهاء التأهل مبكرًا وتقديم أداء يليق ببرشلونة”.

أما المواجهة الأبرز، فستجمع بين ليفربول وباريس سان جيرمان في الساعة 10:00 مساءً، حيث يتطلع الريدز، بقيادة الألماني يورغن كلوب، لتحقيق فوز ثمين أمام عملاق العاصمة الفرنسية. كلوب صرح قائلًا: “مواجهة باريس اختبار حقيقي لنا في دوري الأبطال”، بينما يسعى باريس بقيادة كيليان مبابي ونيمار لتأكيد تفوقه أوروبيًا.

وفي نفس التوقيت، يتقابل بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن في مواجهة ألمانية مثيرة، بينما يلتقي إنتر ميلان مع فينورد في لقاء لا يقل أهمية.

كلاسيكو مصري مشحون بالندية

في قاهرة المعز، تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي، حيث تتجدد المواجهة الأزلية بين الزمالك والأهلي في الساعة 9:30 مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. الكلاسيكو المصري دائمًا ما يكون حافلًا بالإثارة والتوتر، إذ يدخل الزمالك المواجهة وعينه على الثلاث نقاط لإنعاش آماله في المنافسة، فيما يسعى الأهلي، حامل اللقب، لتعزيز صدارته.

مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، صرح قبل اللقاء قائلًا: “ديربي القاهرة لا يعترف بالحسابات، نلعب للفوز فقط”، بينما أكد خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، أن فريقه جاهز لتحقيق الانتصار رغم صعوبة المواجهة.

صراع آسيوي مشتعل في دوري الأبطال

على الجانب الآسيوي، يخوض الهلال السعودي مواجهة صعبة أمام باختاكور الأوزبكي في الساعة 10:00 مساءً، حيث يسعى الزعيم السعودي إلى مواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب القاري. المدرب خورخي جيسوس أبدى ثقته في فريقه، قائلًا: “الهلال جاهز للمنافسة على كل البطولات هذا الموسم”.

وفي نفس التوقيت، يدخل الأهلي السعودي تحديًا قويًا عندما يواجه الريان القطري، حيث يأمل الراقي في تحقيق فوز يعزز حظوظه في التأهل.

ليلة كروية نارية في انتظار الجماهير

تتجه الأنظار الليلة إلى هذه المواجهات الحاسمة التي ستحدد مصير الفرق في مختلف البطولات، فهل ينجح كبار أوروبا في فرض سيطرتهم؟ وهل يشهد كلاسيكو القاهرة مفاجآت؟ وما الذي ستحمله مباريات دوري أبطال آسيا من إثارة؟

الليلة، الجماهير ستكون على موعد مع سهرة كروية من العيار الثقيل، فاحجز مقعدك، واستعد للمتعة والتشويق!