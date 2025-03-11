غلق ومصادرة فورية.. الحرس البلدي يحذر من بيع الألعاب النارية والمفرقعات

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الحرس البلدي بنغازي يواصل حملاته لضبط الألعاب النارية والمفرقعات

غلق أي محل يبيع الألعاب النارية والمفرقعات

مصادرة أى كميات من الألعاب النارية

أعلن جهاز الحرس البلدي بنغازي، اطلاق حملة على محال بيع الألعاب النارية والمفرقعات.

إطلاق حملة على محال بيع الألعاب النارية والمفرقعات

وقال الجهاز، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن دوريات الجهاز نفّذت حملة مكثفة استهدفت محال بيع الألعاب النارية والمفرقعات، وذلك ضمن جهود الحد من انتشار هذه المواد الخطرة التي تهدد سلامة المواطنين، وذلك بناءً على تعليمات مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي، اللواء توفيق الورفلي.

ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية

وقد أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

الحرس البلدي: غلق أي محل يُضبط ببيعه لهذه المواد المحظورة

وحذر جهاز الحرس البلدي بنغازي من أن أي كميات من الألعاب النارية يتم بيعها في الشارع العام ستتم مصادرتها فورًا، كما سيتم إغلاق أي محل يُضبط ببيعه لهذه المواد المحظورة.

الحرس البلدي: دوريات أمنية لضبط الألعاب النارية قبل حلول عيد الفطر

إلى ذلك، أعلن جهاز الحرس البلدي، شن حملات لضبط الألعاب النارية ومسدسات الخرز البلاستيكية قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الجهاز في بيان إن رئيسه عبدالمنعم المهشهش وجه جميع فروع الحرس البلدي بضرورة تسيير الدوريات الميدانية، وضبط ومصادرة هذه الألعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يقوم ببيعها.

مخاطر صحية جسيمة من الألعاب النارية

وأشار الجهاز إلى تزايد المخاطر الناجمة عن انتشار الألعاب النارية ومسدسات الخرز البلاستيكية، وخصوصا مع قدوم عيد الفطر المبارك، حيث يُقبل الأطفال على شرائها.

وأكد البيان أهمية الحملات والدوريات الميدانية لضبط هذه الممارسات حفاظًا على سلامة الأطفال من الأذى الذي قد تسببه، بما في ذلك الإصابات البليغة والحروق التي قد تصل إلى فقدان البصر.