صفقات مشبوهة.. «المنافسة ومنع الاحتكار» يحذر من عطاءات النفط

أخبار ليبيا 24

المنافسة ومنع الاحتكار يطالب بوقف عطاءات النفط

المجلس يحذر من تبعات قانونية واقتصادية

الوضع الحالي قد يسهم في تمرير صفقات غير شفافة

إخطار الشركات الأجنبية بالمخاطر القانونية

طالب مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، المؤسسة الوطنية للنفط، بالتوقف عن طرح عطاءات الاستكشافات النفطية والغازية، محذرا من مغبة الاستمرار في هذه العطاءات.

المنافسة ومنع الاحتكار يطالب بوقف عطاءات النفط

وأكد المجلس، في بيان له، أن هذه الخطوة تُعد مخالفة صريحة لقرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2023، الذي يشدد على ضرورة عدم التصرف في الثروات السيادية إلا في ظل حكومة موحدة تحظى بالشرعية الوطنية والدولية.

العطاءات مخالفة صريحة لقرار مجلس النواب

وأضاف المجلس، أن استمرار طرح العطاءات في ظل الانقسام السياسي الحالي قد يؤدي إلى مخاطر قانونية عديدة، بما في ذلك النزاعات المستقبلية حول شرعية العقود المبرمة، فضلاً عن التأثيرات الاقتصادية السلبية، مثل عزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار نتيجة لعدم وضوح السياسة المالية للدولة.

الوضع الحالي قد يسهم في تمرير صفقات غير شفافة

وكشف المجلس، أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة وخلق بيئة احتكارية غير مشروعة، محذراً من أن ضعف الرقابة والإشراف في ظل الوضع الحالي قد يسهم في تمرير صفقات مشبوهة أو غير شفافة.

إيقاف العطاءات على الفور لحين تشكيل حكومة موحدة

ودعا مجلس المنافسة المؤسسة الوطنية للنفط إلى إيقاف العطاءات على الفور لحين تشكيل حكومة موحدة، مؤكدًا عزمه على توثيق المخالفات وإحالة الملف إلى النائب العام في حال عدم الامتثال.

إخطار الشركات الأجنبية بالمخاطر القانونية

وأوصى المجلس، بإخطار الشركات الأجنبية بالمخاطر القانونية المحتملة عند مشاركتها في هذه العمليات، مشددا على أهمية حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط والغاز، لضمان إدارة الموارد الوطنية بشكل قانوني وعادل يحقق الاستقرار الاقتصادي.