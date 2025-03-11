شديد الانفجار.. العثور على صاروخ غير منفجر في العزيزية

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فريق مكتب التفتيش الأمنى وتفكيك المتفجرات يتعامل مع مخلفات حرب بمنطقة العزيزية

نقل الصاروخ إلى المكان المخصص للتخزين

عملية إعدام وإتلاف لكمية من مخلفات الحرب تقدر بحوالي (2) طن

أعلن جهاز المباحث الجنائية، العثور على صاروخ غير منفجر في منطقة العزيزية.

فريق مكتب التفتيش الأمنى وتفكيك المتفجرات يتعامل مع مخلفات حرب بمنطقة العزيزية

وأوضح الجهاز، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن فريق مكتب التفتيش الأمنى وتفكيك المتفجرات تعامل مع مخلفات حرب بمنطقة العزيزية، بعد ورود بلاغ من قبل أحد المواطنين بوجود مخلفات حرب دخل مزرعة بمنطقة العزيزية، حيث انتقل الفريق إلى مكان البلاغ وأجرى مسحاً للمكان؛ وعثر علي صاروخ أرض جو شديد الانفجار غير منفجر.

نقل الصاروخ إلى المكان المخصص للتخزين إلى حين إتلافه بالطرق الآمنة المتبعة

وأضاف الجهاز، أن الفريق تعامل مع الصاروخ، وتم نقله إلى المكان المخصص للتخزين إلى حين إتلافه بالطرق الآمنة المتبعة، وفق البيان.

عملية إعدام وإتلاف لكمية من مخلفات الحرب تقدر بحوالي (2) طن

وفي وقت سابق، نفذ فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية عملية إعدام وإتلاف لكمية من مخلفات الحرب تقدر بحوالي (2) طن، هذا وجرت عملية الإتلاف في منطقة الهيرة لتوافر شروط السلامة لإتمام عملية التخلص من هذه الكمية بشكل آمن.

وقد شارك في تأمين المنطقة كل من إدارة الشرطة العسكرية ومديرية أمن الجفارة ومكتب الدوريات بالجهاز.

يشار إلى أن هذه الكمية قام بإنتشالها فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات من عدة مواقع مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها خلال الأشهر الماضية.